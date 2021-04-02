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Oktay: Bugün biz güçlü bir Kıbrıs’ı geleceğe taşımak istiyoruz

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini anlatan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin gala gecesi, Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

02 Nisan 2021 Cuma 09:41
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Oktay: Bugün biz güçlü bir Kıbrıs’ı geleceğe taşımak istiyoruz

Coronavirüs tedbirleri çerçeveisnde gerçekleştirilen geceye başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olmak üzere çok sayıda siyasi ve davetli katıldı.

Gösterim öncesi Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay değerlendirmelerde bulundu. ,

Oktay dizinin Kıbrıs Türk  halkının nereden nereye geldiğini göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Oktay, “ geleceğe dönük 5+ BM görüşmelerinin olduğu bir dönemde ne ifade ettiğini özellikle hatırlatması anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorm. EOKA, ENOSİS ve AKRİTAS planlarının ne odluğunu bugünkü çocuklarımız ve gençlerimiz görerek bir kez daha anlaycaklar, nasıl ölümlerden, zulümlerden geçtiklerini ve bugüne geldiklerini. Bugün biz Kıbrıs’ta bambaşka bir Kıbrıs’ı güçlü bir Kıbrıs’ı geleceğe taşımak istiyoruz. Bunun için de bu, geçmişten geleceğe bir köprü olacaktır, yürekten tebrik ediyorum tüm emeği geçenleri” dedi.

Tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çekilen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin ilk bölümü  BRT ve TRT 1 ekranlarında eş zamanlı olarak izleyici karşısına çıktı.

Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran’ın kaleme aldığı yapımın, yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor.

Dizinin başrollerini ise Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu paylaşıyor.
        
        
                

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