Oktay bugün KKTC’ye geliyor

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, iki günlük ziyareti kapsamında Oktay’a, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli eşlik edecek.

Oktay’ın, KKTC’de tarım alanlarında yaşanan sulama sorununu ortadan kaldırmak için başlatılan ve inşaatı tamamlanan “KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni”ne katılacağı kaydedildi.Törene Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferans yöntemiyle katılması bekleniyor.

Oktay daha sonra AK Parti Gençlik Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye’deki tüm illerin AK Parti Gençlik Kolları Başkanlarının da katılacağı “Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması”na iştirak edecek.



