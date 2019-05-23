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Oktay'dan Kıbrıs açıklaması

23 Mayıs 2019 Perşembe 11:52
Oktay'dan Kıbrıs açıklaması
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Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya’nın Ankara Büyükelçisi ev sahipliğinde verilen iftar davetine katıldı.

Oktay burada yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine de değindi.

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Fuat Oktay, Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinin bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, “Doğu Akdeniz’de Kıbrıslı Türklerin haklarının yanı sıra kendi hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasında Avrupa Birliği üyeliğinin stratejik hedef olmaya devam ettiğini de kaydetti.

Oktay, “Türkiye coğrafi, tarihsel, kültürel ve demografik olarak bir Avrupa ülkesi, güvenilir bir NATO müttefiki ve AB üyeliği adayıdır. Dolayısıyla, AB üyeliği stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor ve reform sürecine en yüksek siyasi düzeyde bağlıyız”dedi. (BRT/AA)

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nasıl yani 2019-05-23 12:21:58

Hem sondaj hem ab?

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kıbrıslı 2019-05-23 13:15:45

o ikinci yazılan için götümü guma vururum desene

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