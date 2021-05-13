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OKTAY'DAN KKTC HALKINA KUTLAMA

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC halkının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 14:51
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OKTAY'DAN KKTC HALKINA KUTLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının Ramazan Bayramı'nı gönülden kutluyor; bayramın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Sevdiklerimizle yeniden buluşacağımız ve bayramı tüm coşkusuyla yaşayacağımız sağlıklı ve huzurlu günlere Türkiye ve KKTC dayanışması içinde erişmemizi Rabbimizden niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek, her günümüz bayram olsun" ifadelerini kullandı.

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