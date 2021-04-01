Oktay, dış yatırımcıları çeken bir KKTC istediklerini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay burada yaptığı konuşmada, KKTC’ye TRT’nin yaptığı “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galası için geldiklerini, gelmişken de var olan yoğun projeleri ele aldıklarını söyledi.

Oktay, Türkiye olarak üreten, kendi ayakları üzerinde duran, yatırım ve istihdam yaratan, dış yatırımcıları çeken bir KKTC istediklerini vurguladı.

Bugün tanıtımı yapılan sanayi bölgesiyle de KKTC’de olanın en iyisini ve en modernini yaratacaklarını ifade eden Oktay, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede ve dünyada örnek olan sanayi bölgesi tecrübesini KKTC’ye yansıtmak istediklerini söyledi.

Teşvik sistemi ile birlikte kamu-özel sektör iş birliğinde çalışarak kalkınma olabileceğini, kamuya istihdamla bunun olmayacağını ifade eden Oktay, ortak hedefin üreten, yatırım yapan, ihracat yapan bir KKTC olduğunu kaydetti.

Türkiye olarak altyapı, plan, proje, gümrük altyapısı ve yönetim tecrübelerini buraya yansıtacaklarını ifade eden Oktay, yatırım istihdam ve ihracata işaret etti, sanayicinin söz sahibi olacağı bir sanayi bölgesi hayata geçirileceğini söyledi.

“CAZİBE MERKEZİ”

“Burayı bir cazibe merkezi haline getirmeliyiz” diyen Oktay, Türkiye’deki sanayi bölgelerinden örnek verdi, hedef ve ortak amacın burayı iş birliğiyle cazibe merkezi haline getirmek olduğunu belirtti.

Sanayiden sorunlu bakanların da yakınen çalıştığını ifade eden Oktay, arzularının, bu projenin hayat bulması için gerekli yasanın da bir an önce yenilenmesi olduğunu vurguladı.

Altyapı yatırımlarının bürokrasiye boğulmadan yapılmasının önemine işaret eden Oktay, “Üreten, kendi ayakları üzerinde duran bir Kıbrıs istiyoruz” dedi.

Oktay, 5+BM toplantısına giderken ayakları üzerinde duran, üreten, bağımsız Kıbrıs için güçlü olmak zorunda olduklarını da vurguladı.