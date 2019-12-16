Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...
Bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?
Çocuklar doğdukları andan 3 yaşına...
Dünyanın en güzel kadını belli oldu!
Dünyanın en güzel kadını
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
2020'de burcunuzu neler bekliyor?

Oktay: İHA’mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak

16 Aralık 2019 Pazartesi 17:50
Oktay: İHA’mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Geçitkale Havaalanı’na ulaşan ilk insansız hava aracının (İHA) Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nin (KKTC) ve Türkiye’nin çıkarlarını koruyacağını bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter’dan, Türkiye’den KKTC Geçitkale Havaalanı’na giden ilk İHA’ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar TB2 tipi İHA’nın uçuş görüntülerine ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda Oktay, “Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanı’na ulaşan ilk İHA’mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak, bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek. Milletimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
OktayKKTCİHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Bir okur 2019-12-16 18:20:20

Kuzey kibris turkiye cumhuriyeti kktc nin acilimi degil

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Gibri 2019-12-16 19:26:11

Kökten dinciler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Sürücüler dikkat!
Sürücüler dikkat!
Atakan: Geçitkale kararı ülke güvenliğimiz için elzem bir adımdır
Atakan: Geçitkale kararı ülke güvenliğimiz için elzem bir adımdır
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu SOME eğitimleri düzenledi
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu SOME eğitimleri düzenledi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim