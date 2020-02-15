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Oktay: Kapalı Maraş’ın ‘kapalı’sını kaldırmak lazım

15 Şubat 2020 Cumartesi 12:22
Oktay: Kapalı Maraş’ın ‘kapalı’sını kaldırmak lazım
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NTV’nin sorularını yanıtlayan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ”Maraş, Kıbrıs Türkü’nün toprağıdır. Artık Kapalı Maraş’ın ‘kapalı’sını kaldırmak lazım” dedi.

Oktay’ın konuşmasından satır başları:

“Tarihi bir günde, muhteşem bir bölgedeyiz. Kıbrıs’ta yarım asırdır barış arayışı içindeyiz. Bu muhteşem manzara bir hayalet şehre dönüşmüş durumda. İki toplumun kaybettiği bir ortamdayız.

Türk milletinin bir özelliği vardır, gittiği yere barış götürür. Maraş, Kıbrıs Türkü’nün toprağıdır. Artık Kapalı Maraş’ın ‘kapalı’sını kaldırmak lazım.

Yarım asır sonra bile muhteşem oteller var.

Vakıf malları satılamaz, evrensel kuraldır. Arşiv elimizde, ciddi bir çalışmamız var. Mülkle ilgili iddialar için Taşınmaz Mal Komisyonu var. Burada değerlendirilir, karar verilir böyle bir mekanizma mevcut.

Sabrın da iyi niyetin de bir süresi var. Kıbrıs Türkü bir yarım asır daha bekleyemez. Uluslararası hukuka aykırı bir durum yok. Toplumun geniş kesimlerinden toplantıya katılım var.

Nerede seçim varsa Türkiye aleyhtarlığı yapılıyor. Türkiye KKTC’de seçim malzemesi yapılacak ülke değil.

4 milyon Suriyeli’ye ev sahipliği yapıyoruz. Komşumuzda devam eden zulmü görmezden gelemeyiz. Türkiye yeni bir göç dalgasını kaldıramaz. Güvenlik tehdidine müsaade edemeyiz. Türkiye İdlib’de sorumluluklarını yerine getirdi. Gözlem noktalarımız artık işgal edilen bölgelerde kaldı.”

Anahtar Kelimeler:
OktayMaraşKapalı Maraş
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dervis 2020-02-15 12:30:52

ayibettin hocam..dukkan senin.. buyur..hepsini al, yarisi yetmez.

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Somurge Valisi 2020-02-15 12:44:04

Turk milleti gittigi yere baris goturur diyor. Bence gittigi yere kezzap suyu doker. Boktan adetlerini goturur. Rahat durmaz, saga sola saldirir. Sarkintilik eder. Hayvan, coluk, cocuk, yasli genc demez tecavuz eder, oldurur. Trafik kurallarini takmaz. Surekli kaza yapar. Hirsizlik, mafya isleri..Dolandiriciligin itabini yazar. Sahtecilikte ustune yoktur. Mahmutpasa'da kendi kopyani bile bulabilirsin. Misapirvverdir hesapta ama bir bardak su versin, 100 sene kafana kakar. Degil mi ya Kibris'a yardim ettiklerini soylerler, ki asllinda bu yardim adadaki vatandaslarinin rehabilitisine gider, bunun diyetini biz asla odeyemeyiz. 1 TL'ye aldigimiz suyu 5-6 TL'ye satarlarken bunun adi size su bile veriyoruz oldu. Bazen cidden savasip olsek daha iyi olurdu diye dusunuyorum.

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Yazık 2020-02-15 15:56:03 @Somurge Valisi

Keşke gelip kurtarmasalardı

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Vatandaş 2020-02-15 14:26:14 @Somurge Valisi

Bedavacı Kıbrıslı düşüncesi. Türkiye’de senin 5 tl ödediğin suya daha fazla öder oradaki insanlar be guvello. Tertemiz su geldi ama bedava istersin. Hadi oradan beleşçi. Senin hükümetlerin onurlu değilse suçu Türkiye’ye atma. Gireni çıkanı denetle

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Cahil Vatandas 2020-02-15 13:40:47 @Somurge Valisi

Bizim suyumuz bize yeterdi bre isgarta..Once tasima nufus gelir, arkasindan ogretmen yetmez, polis yetmez, beledi hizmetler yetmez, doktor yetmez, hastane yetmez, hapishane yetmez, memur yetmez , su yetmez, elektrik yetmez..vs. vs.daha sonra bunlara para yetmez. Sonra TC para gonderdi olur. Zaten gondermez artik ama gonderdigi de bunlara, yani tasidigi nufusa gider. Suyu da sana iste boyle sokarlar ve sen de oh ne guzel su dersin. Bekle, senin gibi salaklar yuzunden simdi elektrik de gelecek. Onu da yiyeceksin daha pahaliya. Yakinda onlara peskes cekilen rum mallarinin tazminatini da odeyeceksin emlak verginle birlikte.

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cypriot 2020-02-15 12:55:25

Anlaşılan türkiyede araplara satacak toprak kalmadı. Şimdi Maraşı satacaklar.

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Vatandaş20 2020-02-15 12:44:20

Kıbrıs'ta çözüm olması için yıllarca Rum'un keyfini bekledik. Artık bekleyecek sabrımız kalmadı.

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magosaman 2020-02-15 12:57:48

yeyemem alamam yokkkkkkk......çıldırın....kudurun..o maraş açılacak kıbrıs da türk kalacak..

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magusa 2020-02-15 13:46:09 @magosaman

magosa degil magusa. onu bile ogrenemedin

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halk 2020-02-15 13:11:09

Baba Çocuğuna Para Yolluyor ve Çocuk Babaya Karşı çıkıyor Terbiyesizlik yapıyor.
Çocukta herşey var kumar oynama var bar'a Pavyona gitme var
çalıştığı işe gitmeme var çünki devlet memuru
Neyse...

Gelelim Ana Sonuç Yahu üretim yapamıyorsun çünki çalmaya elverişlisin herşeyi çalıyorsun
kendi içinde Türkiyedekinden daha çok çalmaya meraklı adam var. Sen Git Gardaşcım Londra ya
oraşta çalış sonra yanlışlıkla KKTC ye gel bir gıbrıslıcık çalsın sana paracığını yada mafia çık.

Ayran alamazdın eskiden Rum içirmezdi Sana Şimdi Adam Oldun Yaşadıklarını unuttun dil uzatın Türkiye ye
Önce sen binlerce Şehit e teşekkür et Yapılmayan yanlış politakalar var ise ki vardır sonra bunları düzeltmek için
çalış mesala adam ol önce sende elini taşın altına koy gir meclise anlat derdini bu devlet için birşey yap. Üret
Birkez olsun Üret ki Devletim Milletim De.

Yokk Sen Sadece Çalışmayım Oturduğum yerden para kazanayım dersin o zaman denecek hiçbirşey bulamıyorum Yorumu Sen Yap...
Biz izleriz.

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Gibri 2020-02-15 14:12:48 @halk

Altina imzami atarim gardas. Agzin bal yesin

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halk 2020-02-15 13:12:00

Biz Genede Yollarız bizim Elimiz açık Herkezi yetecek kadar Paramız vardır Elbette. Paramız Yoksada Şehitlerimizi Kanı Vergilerimiz
var onlarıda son damlasına kadar zaten veriyoruz sömürene kadar alabilirsiniz.
Bu Arada Devlet olabilmen içinde Para Birimine ihtiyacın var Rum Kardeşciğin Seni Aldırmaz Avrpa Birliğine.

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Doğrusöz 2020-02-15 13:28:57

Harbi ne salak adamlarsınız birbirinize laf sokmalar yok sen kıbrıslısın yoksen garasakalsın size ne faydası olacak bu siyasetçilerin yaptıkları ancak kendileri gaymağı pastayı yer sizde birbirinize onca ağır hakaretler küfür edin kafanız ancak bukadar çalıştığı için bir halt olmaz sizden vız geldiniz tırız gidersiniz

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