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Oktay: "Kıbrıslı Rumlar gerçekten de masaya yeni bir teklif getirmediler"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de masaya getidiği yeni vizyonu destekleklediklerini açıkladı.

02 Mayıs 2021 Pazar 10:18
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Oktay: "Kıbrıslı Rumlar gerçekten de masaya yeni bir teklif getirmediler"

 TRT World’a Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulunan Fuat Oktay,Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’de masaya yeni bir vizyon getidğini ancak Rumların masaya son 60 yıldır söyledikleri şeyle geldiklerini ifade ederek, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin vizyoner kararlarına destek verdiğini ve bu serüvende birlikte hareket edeceklerini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT World kanalında yayınlanan “Strait Talk” programında Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu. Birleşmiş Milletler öncülüğünde, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen gayriresmi Kıbrıs konulu konferansının sonucunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine Oktay, Kıbrıs meselesiyle ilgili insani ve uluslararası olarak her alanda eşitliğin bulunmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Oktay, Ada’daki gerçeğin bu olduğuna dikkati çekerek, “İki devlet var. İki ayrı demokrasi, iki ayrı hükümet ve kimlik var, ülkeler arasında bir sınır var, bu iki bölüme hükmedecek iki farklı yasa var.

Temel olarak Kıbrıslı Türklerin beklediği şey; 1960’lardan beri yaptığımız gibi federal bir yapıyı konuşmak ya da tartışmak yerine egemen ve eşit devletlerdir.” ifadesini kullandı. “Yeni bir vizyona bakalım” diyen Oktay, “KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın masaya getirdiği şey gerçekten de yeni bir vizyon. Kıbrıslı Rumlar masaya yeni bir teklif getirmediler, son 60 yıldır söyledikleri şeyle geldiler.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iki toplumun ortaklığını tartışmak yerine şu andaki vizyonun iki devletli olacak şekilde egemen ve bağımsız devlet ilişkilerini, yerel ve uluslararası ilişkileri konuşmak olduğunu ifade etti. “Maraş KKTC toprağıdır” Kapalı Maraş konusunda da değerlendirmelerde bulunan Oktay, Maraş’ın bağımsız ve egemen bir devlet olan KKTC’nin toprağı olduğunu ve Kuzey Kıbrıs’ın Maraş sahilini neden açtığı konusunda kimseye hesap vermek zorunda olmadığına vurgu yaptı. Konuşmasısında Maraş’ın 46 yıldır kapalı olduğuna da dikkat çeken Oktay, “Maraş şehrine girdiğinizde orası savaş alanı gibi, Biz Maraş’ı ekonomiye kazandırmak istiyoruz, Türkiye bunu destekliyor” şeklinde konuştu.

Rum tarafının adanın tek sahibi gibi davranmasının kabul edilemeyeceğini de belirten Oktay, “KKTC yeni kararlar alırsa, bu kararları mutlaka destekleyeceğiz.”dedi.

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen, bağımsız, demokratik bir devlet olduğunu kabul edip tanıdığını vurgulayan Oktay, “Bizim açımızdan bir sonraki mesele, KKTC tarafının ekonomik olarak güçlenmesi ve yeni bir bakış açısı ile bunu Rum tarafı ile BM masasında sunmasıdır. Yani şu anda Türkiye, KKTC’nin vizyoner kararlarını destekliyor ve Türkiye, KKTC ile bu serüvende birlikte olacak.”

KAYNAK:BRT

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