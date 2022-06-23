Oktay: "Kıbrıslı Türk kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Yangınla ilgili yetkililerden bilgiler alan ve incelemelerde bulunan Oktay ve Tatar, açıklamalarda bulundu.

Tatar: Akşam olmadan yangını söndürmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şunları kaydetti:

“Yangın çıktığı ilk andan itibaren İnsanüstü bir çaba hâkim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Şu an helikopter ve uçaklar belli alanlarda devam eden küçük denilecek yangınlara müdahale ediyor. Orman Dairesi ve İtfaiyeden aldığımız bilgilere göre, yangın bu akşam sönmüş olacak. Ben tüm ekip, kurum ve kuruluşlarımıza aynı zamanda dışarıdan destek veren herkese de sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum.”

Fuat Oktay: Tüm imkânlarımızı seferber ettik

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, yangın çıktığı andan itibaren KKTC halkı ile tek yürek olduklarını ve tüm imkânlarını yangını önlemek adına seferber ettiklerini dile getirdi.

Fuat Oktay’ın açıklaması şöyle:

“Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum tüm Kıbrıs Türk halkına, tüm kardeşlerimize. Biz de Türkiye’de şu anda Marmaris’te yoğun bir şekilde devam eden yangınlarla mücadele ediyoruz. KKTC’de de yangın başlayınca, tüm gücümüzle havadan karadan denizden hareket haline geçtik. İmkânlarımızı maksimum düzeyde KKTC ile de paylaştık. İlk etapta bir, ardından 3 uçak ve helikopter daha gönderdik. Tüm arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor. Akşam olmadan yangının tümüyle kontrol altına alınacağını umuyoruz.”

Devlet olarak bize büyük görevler düşüyor!

“Yangınların çoğu ya sabotajdır ya da insan ihmalidir. Sabotajın önlenmesi devlet olarak bize düşüyor. İnsan ihmalinin önlenmesi ise hepimize düşen bir görev. Özellikle yazın sıcaklar arttığında piknik, ateş yakmaya müsaade edilmemeli. Bilinçlenme artırılmalı.”