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Oktay, KKTC'de törenlere katılacak

12 Kasım 2021 Cuma 20:45
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Oktay, KKTC'de törenlere katılacak
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmak üzere 15 Kasım pazartesi günü KKTC'ye geliyor

Oktay, KKTC'de gerçekleştirilecek törenler kapsamında ilk önce Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, ardından resmi geçit törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın KKTC'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vereceği resmi yemeğe katılacak olan Oktay, toplu açılış törenleri kapsamında Yeni Girne Askeri Hastanesi Temel Atma Töreni, 500 yataklı devlet hastanesi lansmanı, İskele-Çayırova yolunun Boğaz-Çayrova 9 km'lik bölümü ile Köy yolları projesi kapsamında tamamlanan 23 km'lik köy yolu açılış törenlerine iştirak edecek.

Oktay, son olarak katılacağı 100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi açılış töreninin ardından KKTC'den ayrılacak.

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