Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
“Bir eşeklik yaptım, bu olayı kapatalım ”
11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Yedişer Gün Ek Tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze uğrayınca olayı örtmek istedi
Kendisine emanet edilen çocuk tecavüze...

Oktay KKTC'den ayrıldı

23 Mayıs 2021 Pazar 09:34
97 Okunma
Oktay KKTC'den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temaslarını tamamlayarak bu sabah KKTC’den ayrıldı.

Oktay ve heyetini Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ersan Saner ve diğer yetkililer uğurladı.

KKTC’ye Cuma akşamı gelen Oktay, dün KKTC Sulamaları İletim Tüneli'nin açılışını yapmış, Vadili köyünü ziyaret etmiş ve Gazimağusa’da düzenlenen “TC-KKTC Gençlik Buluşması”na katılmıştı.

SABAH NAMAZI HALA SULTAN’DA

Öte yandan Oktay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile Türkiye'den 81 AK Parti Gençlik Kolları temsilcisi, STK temsilcileri ve sporcularla sabah namazında bir araya geldi.

Lefkoşa Hala Sultan Camisi'nde gençlerle sabah namazı kılan Oktay'a, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile AK Parti Milletvekili Orhan Erdem eşlik etti.

Oktay, namaz sonrası çorba ve çay ikram edilen gençlerle sohbet etti.

Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhan Arıklı: “Türkiye ile ekonomik entegrasyon için gerekli çalışmaları yapıyoruz”
Erhan Arıklı: “Türkiye ile ekonomik entegrasyon için gerekli çalışmaları yapıyoruz”
Öğrenci sürüş ehliyetlerinin ‘ücretsiz’ uzatılması için yasa gücünde kararname çıkarıldı
Öğrenci sürüş ehliyetlerinin ‘ücretsiz’ uzatılması için yasa gücünde kararname çıkarıldı
Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan Gifa Holding LTD Sorumluları Hakkında Yasal İşlem Başlattı
Kıb-Tek Genel Müdürü Erdoğan Gifa Holding LTD Sorumluları Hakkında Yasal İşlem Başlattı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim