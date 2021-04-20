Oktay: "KKTC Halkının Daima Yanındayız"

Fuat Oktay, her alanda olduğu gibi koronavirüs ile mücadelesinde de kardeş KKTC halkının daima yanında olduklarını ifade etti. Oktay, KKTC halkı ile bir ve beraber olduklarını söyledi.
Oktay'ın paylaşımı şöyle:
Son Güncelleme: 20.04.2021 11:25
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile KKTC göndermiş oldukları 100 bin doz aşıya ilaveten bugün de 40 bin doz yeni aşı gönderdiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.
Fuat Oktay, her alanda olduğu gibi koronavirüs ile mücadelesinde de kardeş KKTC halkının daima yanında olduklarını ifade etti. Oktay, KKTC halkı ile bir ve beraber olduklarını söyledi.
Oktay'ın paylaşımı şöyle: