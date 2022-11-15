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Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 39. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

15 Kasım 2022 Salı 12:15
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Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 39. yıl dönümünü kutladı



Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ay yıldızlı bayrağının KKTC toprakları üzerinde sonsuza dek dalgalanması için en güçlü desteği vermeye, sahada ve masada Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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