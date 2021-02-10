Oktay: KKTC’nin ihya ve inşa edilmesinin kararlılığını ortaya koyacağız

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye’den geniş bir heyetle geldik. Meclis başkanı, başbakan ve heyetlerle görüşecek. Ulaşım, iletişim ve altyapı başkanı yanında Belediyeler Birliğinden de Harika projelerle geldik. Tatarla verimli bir görüşme geçirdik ve ortak gündemle ilgili konuştuk. Kıbrıs sorunu maraş açılımı ve doğu akdenizle ilgili kponuştuk Atılacak adımlarda fikir birliği içinde olduğumuzu gördük. Bir ve beraberiz. Anavatanıyla KKTC ile biriz. Dünde birdik bugün de yarında bir olacağımızın mesajını Dünyaya veriyoruz. Bu mesajları söylem ve projelerle vermek için burdayız.

İki devlet arasında yapılacak projeler ve COvid-19 ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk yarın açıklayacağız. Garantör ülke olarak Kıbrıs Türkünün yanında olacağız. Maraş konusunda tam destek verdik ve her şartta vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs konusunda çözüm iredesi yanında çözümsüzlüğün, belirsizliğin ve adaletsizliğin karşısındayız. Çözüm sürecinde Türk tarafı ve Türkiye üzerine düşenleri yaptık. 1968 den beri devam eden federasyon üzerinde yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Federasyon sonuç vermemiştir. Bunun nedeni Rumlar ve Yunanistandır.

Rumlar gücü ve refahı asla istemememiştir istemeyecektir. Gayrı resmi toplantı öncesinde kapalı kapılar ardından meydan okumak kimsenin haddine değil. Türkiye söylediklerinin arkasında durur. Masada 2004 yılında Tükrler Annan Planına evet dedi rumlar hayır dedi. Çözümsüzlüğün kimden kaynaklandığı ortadadır. Buna rağmen Rum tarafı Avrupaya girmiştir. Avrupa Birliği Rum ve Yunanların sözcülüğünü yapmaktadır. Türkiye ile yaşanan sorunları AB’nin sorunları gibi düşünüyorlar. Maraşın mevcut statüsü değiştirilmeden BM’ye ve hukuka uygun olarak açılmasını Rumlar sindiremedi. Kaybeden yok ancak Maraşın yıllarca kapalı olmasından sadece Türkler kaybetmedi. Türklerin girişimleri Rumların maksimalist tavırlarından Çağdışılık KKTC’ye uygulanan ambargolardır. 1571 den beri Kıbrısta bulunan Türkler görmezden geliniyor. En basit hakları verilmiyor. Ulaşım hakkı gibi. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.

Belirsizlik ortamında KKTC’yi yalnız bırakmamız beklenmesin. İki ayrı halk ve devlet var. Federasyon temelinde çözüm aramak zaman kaybıdır. İki devletli çözüm müzakere edilmelidir. Halkı Tatarı seçerek bu iradeyi ortaya koymuştur. Saygı gösterilmezse Türkiye olarak gerekeni yaparız. KKTC’nin ihya ve inşa edilmesinin kararlılığını ortaya koyacağız.