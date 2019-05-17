Oktay KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.
Akşam üzeri KKTC’ye gelmesi beklenen Oktay’ın, herhangi bir resmi temasta bulunmasının öngörülmediği belirtildi. (BRT)
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor.
Akşam üzeri KKTC’ye gelmesi beklenen Oktay’ın, herhangi bir resmi temasta bulunmasının öngörülmediği belirtildi. (BRT)
haaaaaaaah aranan adamda geliyo :) tam ortaya cikti hukumet niye bozuldugu :)))
Tüm güzel islami değerlerin olduğu gibi Orucun da içine ettiniz! Siz orucu avanta ve zengin yemekler(rüşvet) vererek teşkilatlanılan bir oluşuma
döndürdünüz. Halbuki oruç, açlığı, fakirin sorununu anlayıp aça ve fakire yardım aracıdır. Bunu anlayıp yapamıyanın ve hele (maddi durumu iyi olduğu halde) bunun zıttı avanta yenek derdinde olanın ve orucu Laiklik karşıtı oluşumlar için araç edenin orucuna edeyim. Allah sizi bildiği gibi yapsın.
Türkiye'de işsizlik 14.7 %. İnsanlar belediye tanzim satış kuyruklarında 3-5 gıda maddesini birkaç TL ucuz alacak diye sahatlarca kuyrukta sürünecek, konkordate ve iflaslar alabildiğine artacak, TL her gün eriyecek, ülke iflasın eşiğinde vs. ama Reyis uçak filosu için 500 milyon EU lik ultra lüks uçak siparisi verecek, Külliye yetmedi dağ, göl ve deniz sayfiye yerleri yaptıracak, kendi ve adamları uçaklarla bir yerlerde iftar PROGRAMLARINA (teşkilatlanmalarına) katılacak... İslam böyle mi buyurur. Oruç tam da bu yaptıklarınızı, utanıp da yapmayasınız ve açlık çekene yardım edesiniz diye konmuştur. Orucun felsefesini yani ruhunu öldürdünüz. Orucun felsefesine & Ruhuba el fatiha!