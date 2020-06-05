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Oktay: KKTC’yi kimseye muhtaç etmeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar ve hükümeti ile yakın çalıştıklarını ifade ederek bir çok belirsizliklerin olduğu dünyada hem KKTC hem de Türkiye’nin örnek olacak şekilde bir mücadele verdiğini söyledi.

05 Haziran 2020 Cuma 20:48
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Oktay: KKTC’yi kimseye muhtaç etmeyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar ve hükümeti ile yakın çalıştıklarını ifade ederek bir çok belirsizliklerin olduğu dünyada hem KKTC hem de Türkiye’nin örnek olacak şekilde bir mücadele verdiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın sorularını yanıtlıyor. Oktay, KKTC içerisinde bu süreç içerisinde asla yalnız bırakmayan bir Türkiye olduğunu ifade ederek KKTC’nin bu hastalığı çok kısa sürede kontrol altına aldığını söyledi. Duran sistemi tekrardan ayağa kaldırmaya çalıştıklarını kaydeden Oktay, bu süreçte de KKTC’yi hiç kimseye muhtaç etmeyeceklerini söyledi.

2 milyar 288 milyon TL’lik bir anlaşma yaptıklarını kaydeden Oktay, bütçe açıklarının desteklendiği ama ısrarla üzerin de durduğumuz reel sektörün kalkındırılması noktasında her fırsatta hükümetle de görüşüyoruz. Turizm ve eğitim KKTC’de ciddi bir gelir kaynağı. Burada hedefi büyütmek gerekiyor. Covid olmasa KKTC için hedeflerimiz çok büyüktü. Hem turizm boyutunda Türkiye’nin tüm tecrübesini oraya aktaracaktık” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayErsin Tatar
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