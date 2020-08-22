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Oktay: "Lefke tekrardan göç veren bir bölge olabilir"

22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:41
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Oktay: "Lefke tekrardan göç veren bir bölge olabilir"

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay, Yeni Bakış’a konuştu ve Lefke bölgesinin pandemiden önce de turizm sektöründen payını alamadığını, sadece 300 civarında bir yatak kapasitesi olduğunu hatırlatarak, ekonomiyi Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bu dönemdeki öğrenci sayısının belirleyeceğini söyledi.
Oktay, Lefke Avrupa Üniversitesi yolundaki dükkanların yüzde 90’ının kapandığını söyledi ve Aplıç Sınır Kapısı’nın açılmaması sebebi ile yaklaşık yüzde 30 civarında bölge esnafının kaybı olduğunu dile getirdi.
Pandeminin ülke ekonomisini sarsmasının Lefke’de de kendini belli ettiğini söyleyen Oktay, “Lefke bölgesinin esnafı acil bir şekilde destek beklemektedir” dedi.
Oktay, “Gelecek dönem bu şekilde devam ederse, hiç telaffuz etmek istemediğimiz seviyelere düşecektir. Lefke Avrupa Üniversitesi açılmazsa, Lefke tekrardan 1980’li yıllardaki gibi göç veren bir bölge haline gelecektir” dedi.

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