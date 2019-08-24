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Oktay: Mevzuata uygun hareket edilmiyor

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, 2019-2020 öğretim yılında Lefke Gazi Lisesi’nin orta bölümünde eğitim alması gereken öğrencilerin kayıt işlemlerinde mevzuata uyulmadığını, öğrencilerin başka ortaokullara kaydedildiğini ifade etti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:09
Oktay: Mevzuata uygun hareket edilmiyor

Eğitim Bakanı’na, Güzelyurt ve Lefke kaymakamlarına seslenen ve gereğinin yapılmasını isteyen Oktay, “Olayın takipçisiyiz. Gerekirse yargıya başvuracağız, eylem yapacağız” dedi.
Oktay, “Bu öğrencileri, Lefke Gazi Lisesi orta bölümü dışındaki ortaokullara kaydeden okul yöneticileriyle buna zemin hazırlayan köy veya mahalle muhtarları da suç işliyor” şeklinde konuştu.
“LEFKE GAZİ LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ KAYGISINI BİLDİRDİ, DESTEK İSTEDİ”
Teoman Oktay, yazılı açıklamasında, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Lefke İlçesi ve belediye hudutların içindeki 5 ilkokuldan 82 öğrenci mezun olduğunu, 29’unun koleje kayıt yaptırdığını, kalan 53 öğrenciden sadece 19’unun mevzuata uygun şekilde Lefke Gazi Lisesi orta bölümüne kayıt olduğunu ifade etti. 
Oktay, Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği yönetim kurulu üyelerinin hafta başında Lefke Platformu Koordinatörlüğü’nü arayarak, Lefke Gazi Lisesi’nde yaşananları aktardığını, endişelerini bildirdiğini, destek istediğini belirtti.
Lefke İlçe sınırları içindeki Aydınköy İlkokulu’ndan mezun olan öğrencilerin, Lefke Gazi Lisesi Orta Bölümüne kayıt yapmalarının mevzuat gereği zorunlu olduğunu da söyleyen Oktay, Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği yönetim kurulu üyelerinin verdiği bilgiye işaret etti, sadece 19 öğrencinin mevzuata uygun şekilde söz konusu okula kaydedildiğini belirtti.
Teoman Oktay, “Bu bölgedeki öğrencileri Lefke Gazi Lisesi orta bölümü dışındaki ortaokullara kaydeden okul yöneticileriyle buna zemin hazırlayan köy veya mahalle muhtarları da suç işliyor” dedi.
YARGI VE EYLEM YOLU
Bu durumun Lefke Gazi Lisesi Orta Bölümü’nü kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağını, Güzelyurt’taki sınıflarda da yığılmaya neden olacağını kaydeden Oktay, “Konunun takipçisi olacağız. Eğitim Bakanlığı, Güzelyurt ve Lefke Kaymakamlıkları gereğini yapmazsa olayı yargıya taşıyacağız” dedi.
Oktay,  Lefke Yöresi Sivil Toplum Örgütleri Platformu temsilcilerinin, Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyelerinin en kısa sürede konuyla ilgili olarak toplantı yapacağını, bir eylem planı için çalışma başlatacaklarını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
OktayHaberKKTC
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.....YORUM 2019-08-24 16:12:48

Mezunların kaç tanesi üniversite kazandı? merak ettim.

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