Oktay: Türkiye her fırsatta her şartta, her zaman KKTC’nin yanında olacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TSK İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk eşlik etti.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki kabulde, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü Çağlar Gülamkadir ve UBP Milletvekili İzlem Gürçağ da hazır bulundu.

OKTAY

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu anlamlı günde KKTC’de olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, TC Cumhurbaşkanı, şahsı, heyeti ve Türk milleti adına KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin çözüm için her türlü fırsatı değerlendirdiğini, ancak karşısındaki Rum zihniyetinin her türlü fırsatı teptiğini söyleyen Oktay, Avrupa Birliği üyeliği ile şımaran Rum tarafının, bu şımarıklıkla hareket etmeye devam ettiğini belirtti.

Oktay, Avrupa Birliği tarafından alınan yaptırım kararına değinerek, “Tek taraflı alınan tehditvari kararlar, Türk milletini hiçbir zaman yıldırmadı, bundan sonra da asla yıldıramaz. Türkiye; her fırsatta her şartta, her zaman KKTC’nin yanında olacak” dedi.

Kalkınmasını tamamlayan, daha da güçlenen bir Kıbrıs’ı arzu ettiklerini dile getiren Oktay, hidrokarbon kaynakları konusunda Rumların, “Burası benim, her yerde istediğimi ararım” diyen zihniyetini devam ettirdiğini, diğer tarafta Türk tarafının kaynakları iki toplumun adil şekilde paylaşması anlayışında olduğunu belirtti.

Oktay, bu çerçevede Türk tarafının ortak komite kurularak bir çözüm bulunması önerisinde bulunduğunu ama bu öneriye Rum tarafının yanıt vermediğini ifade etti.

Türk tarafının bu konudaki kararlılığının süreceğini dile getiren Oktay, gemilerin sondaj ve sismik faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.

Oktay, “Hiçbir tehditvari uluslararası kararların bizi etkilemeyeceğini uluslararası camia da görecek” dedi.

Uluslararası camianın tehdit etmek istiyorsa Rum tarafını tehdit etmesi gerektiğini söyleyen Oktay, “Bu tarafa tehdit sökmez” diye konuştu.

Oktay konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı konusunda Cumhuriyet Meclisi’nin desteği ve net duruşuna da teşekkür etti.

Kıbrıs müzakereleri konusuna da değinen Oktay, her iki toplumun siyasi eşitlik temelinde kaynakların adil paylaşımı çerçevesinde oluşturulabilecek ortak bir yaşam alanı fikrine açık olduklarını; ancak açık uçlu, Kıbrıs Türkü’nü ve Türkiye’yi oyalayan görüşmelere sıcak bakmadıklarını belirtti.

Oktay; sonuç alacak, çerçevesi belirli, niyeti net olan her şeye açık olduklarını ifade etti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, KKTC’nin 36. yıldönümünü kutlarken Türkiye’nin yakın dostluğunu hissetmenin gurur verici, anlamlı ve geleceğe güvenle bakabilmenin teminatı olduğunu söyledi. Uluçay, heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır dünyada hak ettiği yeri almak için mücadele verdiğini ve vermeye devam edeceğini dile getiren Uluçay, koşullar ne olursa olsun Kıbrıs Türk halkının yılmadan ve hedefinden sapmadan mücadeleye devam edeceğini kaydetti.

“Bu mücadelede her zaman Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ettik” diyen Uluçay, sıkıntıları aşmak için yıllardan beri gönül birliği içinde çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ekonomik ve yasal altyapıda eksiklik ve sıkıntılar olsa da bunların da birlikte çalışılarak aşılacağını söyleyen Uluçay, “Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Adanın etrafında bulunan doğalgazın çatışma değil uzlaşma aracı olması temennisinde bulunan Uluçay, Güney Kıbrıs’a masada bulunan Türk tarafının önerisine olumlu yanıt vermesi yönünde çağrı yaptıklarını, ancak karşılık alamadıklarını belirtti.

Uluçay, bu konuda mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Berlin’de 25 Kasım’da yapılacak liderler görüşmesine de değinen Uluçay, bu görüşmede referans şartları konusunda uzlaşının yakalanması, doğalgaz konusunda yol haritası ortaya çıkması temennisinde bulundu.

Uluçay, doğalgaz konusunda ortak hareket edilemeyecekse, Türk tarafının kendi hakları olan bölgede üzerine düşeni yapacağını belirtti.

TBMM ile Cumhuriyet Meclisi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine devam edeceklerini dile getiren Uluçay, Cumhuriyet Meclisi komitelerinin TBMM’ye ziyarette bulunacağını söyledi.