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Oktay: Türkiye olarak bir şeye söz verirsek yaparız

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 20:15
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Oktay: Türkiye olarak bir şeye söz verirsek yaparız

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’deki temasları çerçevesinde yapımı devam eden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu.  Oktay, 320 kilometrelik yol yapımına işaret ederek, “Türkiye olarak biz bir şeye söz verirsek bunu yaparız. Ve hükümet olarak KKTC hükümetiyle birlikte çalışarak bu sözümüzü fiilen yerine getirmeye çalışıyoruz. Kısmet olursa bu gördüğünüz yol 20 Temmuz’da açılışa hazır hale gelecek. Lefkoşa’nın da ciddi anlamda trafik yükünü almış olacak” dedi.

Başbakan Ersan Saner de Türkiye’nin alt yapı çalışmalarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sağladığı desteğin önemine vurgu yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’deki temasları çerçevesinde yapımı devam eden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu.

Oktay, iki günlük çalışma ziyareti için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cuhuriyeti’nde yapılan işleri bizzat yerinde görmek istediğini belirtti.

Oktay, “2 amaçla ziyaret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 20 Temmuz’da ziyaretleri olacak. Türkiye olarak Kıbrıs’a verdiğimiz değerin de çok ciddi bir göstergesi. Son bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanımızın buraya 2’nci ziyareti olacak. Hem onunla ilgili tüm projelerimizi hazırlıkları yerinde görmek ve aynı zamanda da yürüttüğümüz projeleri bizzat sahada görüp inceleyip. Biz zaten sürekli uzaktan da takip ettiğimiz projeleri sahada da görmek istedik” dedi. Bu çerçevede ilk olarak fiilen çalışmaların devam ettiği Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulunduklarını, son duruma ilişkin brifing aldıklarını ifade eden Oktay, Türkiye ve KKTC Ulaştırma Bakanlıkları arasında imzalanan protokolle 320 kilometrelik yol yapımını tamamlayacaklarını hatırlattı.

Oktay, “Türkiye olarak biz birşeye söz verirsek bunu yaparız. Ve hükümet olarak KKTC hükümetiyle birlikte çalışarak bu sözümüzü fiilen yerine getirmeye çalışıyoruz. Kısmet olursa bu gördüğünüz yol 20 Temmuz’da açılışa hazır hale gelecek. Lefkoşa’nın da ciddi anlamda trafik yükünü almış olacak. Lefkoşa’da yaşayanlara hayırlı olsun diyorum” dedi. Başbakan Ersan Saner de 23 Aralık’ta ilk Ankara ziyaretinde bazı hedefler ortaya koyduklarını ve kısa sürede bu hedeflere nasıl ulaşılabilir diye ortak çalışma metodolojisi geliştirdiklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu
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