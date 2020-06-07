Oktay: "Yine tahrik yine provokasyon"

TC. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Rum tarafında camiye asılan Bizans bayrağı hakkında konuştu

Oktay şunları aktardı:



Larnaka’da Tuzla Camii’ne asılan bizans bayrağı ile yine tahrik ve provokasyon...

Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde bir takım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır.