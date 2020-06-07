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Oktay: "Yine tahrik yine provokasyon"

TC. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Rum tarafında camiye asılan Bizans bayrağı hakkında konuştu

07 Haziran 2020 Pazar 17:40
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Oktay: "Yine tahrik yine provokasyon"

TC. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Rum tarafında camiye asılan Bizans bayrağı hakkında konuştu

Oktay şunları aktardı:


Larnaka’da Tuzla Camii’ne asılan bizans bayrağı ile yine tahrik ve provokasyon...
Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde bir takım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır.

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Gibri 2020-06-07 19:30:41

5 katlı bir apartmanda kalan ve tüm komşularıyla kavgalı olan mi haklı tüm komşular mı haklı , Misir elcin yok , Israil elcin yok , Suriye Elçin yok , kala kala Libyadaki kaldı

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Tc 2020-06-07 18:54:15

Herkesin derdi Türkiye olmuş demeli zamanında iyi koymuş!

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