Oktay: "Yine tahrik yine provokasyon"

TC. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Rum tarafında camiye asılan Bizans bayrağı hakkında konuştu
Oktay şunları aktardı:
Larnaka’da Tuzla Camii’ne asılan bizans bayrağı ile yine tahrik ve provokasyon...
Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde bir takım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır.
5 katlı bir apartmanda kalan ve tüm komşularıyla kavgalı olan mi haklı tüm komşular mı haklı , Misir elcin yok , Israil elcin yok , Suriye Elçin yok , kala kala Libyadaki kaldı
Herkesin derdi Türkiye olmuş demeli zamanında iyi koymuş!