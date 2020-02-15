Oktay’dan ‘sürpriz hastane’ açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa’da gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında yaptığı konuşmada bir ‘müjde’yi duyuracaklarını açıkladı.

Beraberindeki heyetle birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni de ziyaret edeceklerini ifade ederek “bir müjde vereceklerini” söyledi.

Kapalı Maraş’ta gerçekleştirilen ‘Yuvarlak Masa’ toplantısı için bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a T.C. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik ediyor.