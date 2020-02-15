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Oktay’dan ‘sürpriz hastane’ açıklaması

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gerçekleştirecekleri ziyaret sırasında bir ‘sürpriz duyuracaklarını’ açıkladı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 15:24
Oktay’dan ‘sürpriz hastane’ açıklaması
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa’da gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında yaptığı konuşmada bir ‘müjde’yi duyuracaklarını açıkladı.

Beraberindeki heyetle birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni de ziyaret edeceklerini ifade ederek “bir müjde vereceklerini” söyledi.

Kapalı Maraş’ta gerçekleştirilen ‘Yuvarlak Masa’ toplantısı için bulunan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a T.C. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Fuat OktayHastaneAçıklama
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