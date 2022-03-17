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Oktay’dan Töre’ye Kutlama

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilmesi dolayısıyla Zorlu Töre’ye mesaj göndererek tebrik etti. 

17 Mart 2022 Perşembe 15:25
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Oktay’dan Töre’ye Kutlama
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Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk Halkının yanında olduğunu vurgulayan, Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması, refah ve kurumsal yapısının güçlenmesi için ellerinden gelen tüm yardım ve desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. 
Oktay, ayrıca yeni yasama döneminde başarılar diledi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyulacak her alanda yardıma hazır olduğunu ifade etti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de cevabında, dünyada zor günlerden geçilmesine karşın Anavatanın hiçbir yardım ve katkıyı esirgemediğini, bundan dolayı Kıbrıs Türk Halkının minnettar olduğunu ifade ederek, uluslararası camiada eşit egemenliğimizin kabulü için çetin bir mücadele verildiğini, bu mücadelede Türkiye’nin desteği olmaksızın sürdürülmesinin söz konusu olmayacağını belirtti. 
23 Ocak’ta gerçekleşen erken genel seçimden sonra Kıbrıs Türk halkının iradesiyle yeniden şekillenen Cumhuriyet Meclisi’nin, ülkemizin taleplerine uygun olarak yasa çalışmalarını sürdüreceğini, karar alma süreçlerinin daha süratli bir şekilde ilerlemesi için yüce meclisimizde temsil edilen tüm siyasi partilerin üzerine düşen vazifeyi yerine getirmesini vurgulayan Meclis Başkanı Töre, yasama organının etkin şekilde çalışmasının önemine dikkat çekti.

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