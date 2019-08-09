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Oktay:Milli davamız Kıbrıs konusunda daima Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini koruyacağız

09 Ağustos 2019 Cuma 10:21
Oktay:Milli davamız Kıbrıs konusunda daima Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini koruyacağız

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü Japonya İmparatoru Naruhito tarafından “Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun)” ile taltif edildi.

TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen nişan ve ödül tevdi törenine TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile başkentteki 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Türkiye’nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin yanı sıra çok sayıda yabancı büyükelçi katıldı.

Törende konuşan Oktay,”Milli davamız Kıbrıs konusunda daima Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz” dedi.

(BRT/AA)

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OktayHaberKKTC
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