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Oktay:TC ve KKTC arasındaki bağ, hiçbir grubun ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür

15 Kasım 2019 Cuma 12:00
Oktay:TC ve KKTC arasındaki bağ, hiçbir grubun ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Türkiye ve KKTC arasındaki bağlar, hiçbir şahıs ya da grubun özel gündem ya da hesaplarının ipoteği altına girmeyecek kadar köklüdür.” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Güvenlik kaygılarını karşılayacak adımların, insani hassasiyetler korunarak da atılabileceğinin en açık ispatları 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve aynı ruhla gerçekleşen Suriye’deki harekatlarımızdır.” diye konuştu.

Oktay “Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok.”

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Anahtar Kelimeler:
OktayTCKKTC
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