Okul-Aile Birliği rest çekti!

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul-Aile Birliği, Haspolat Meslek Lisesi’nin okullarına taşınma girişimin hem pedagojik hem de fiziki şartlar açısından uygun olmadığını savunarak, böyle bir uygulamayı asla kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul-Aile Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, yeni bir provokasyonla karşı karşıya olduklarını iddia ederek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KTOEÖS'ü eleştirdi. Birlik, Haspolat Meslek Lisesi’nin mevcut binalarında eğitim yapılamaz olduğu gerekçe gösterilerek Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne taşınmak istendiğini ancak bu kararın alınma aşamasında, oluşacak yeni durumdan en fazla etkilenecek öğrenci velilerinin görüşünün dikkate alınmadığını savundu.

Mevcut şartlarda ikinci bir okulun binalarına taşınmasının beraberinde büyük sorunlara da yol açabileceğini ileri süren Okul Aile Birliği, “Her şeyden önce Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde bir Meslek Lisesi’nin uygulama yapabileceği atölyeler yoktur” dedi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul-Aile Birliği açıklamasında “Milli Eğitim Bakanlığı’na sormak istiyoruz: Haspolat Meslek Lisesi’ni, fiziki olarak daha uygun ve aynı tür okul olmalarına rağmen, niçin Lefkoşa Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ne ya da Çıraklık Eğitim Merkezi’ne taşımayı düşünmüyorsunuz?” da dedi.