Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97988
ALTIN
242.791
DOLAR
6.2605
STERLİN
8.1955
EURO
7.3554
FIFA devrim peşinde!
FIFA devrim peşinde!
Google'dan çok önemli Gmail açıklaması
Google'dan Gmail açıklaması
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
ABD'den "dişe takılan iletişim cihazı"
Bilinen en eski hayvan fosili bulundu
Bilinen en eski hayvan fosili...
Google'a 93 milyon lira para cezası
Google'a 93 milyon lira para...

Okul-Aile Birliği rest çekti!

23 Eylül 2018 Pazar 15:21
Okul-Aile Birliği rest çekti!

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul-Aile Birliği, Haspolat Meslek Lisesi’nin okullarına taşınma girişimin hem pedagojik hem de fiziki şartlar açısından uygun olmadığını savunarak, böyle bir uygulamayı asla kabul etmeyeceklerini duyurdu.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul-Aile Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, yeni bir provokasyonla karşı karşıya olduklarını iddia ederek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KTOEÖS'ü eleştirdi. Birlik, Haspolat Meslek Lisesi’nin mevcut binalarında eğitim yapılamaz olduğu gerekçe gösterilerek Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne taşınmak istendiğini ancak bu kararın alınma aşamasında, oluşacak yeni durumdan en fazla etkilenecek öğrenci velilerinin görüşünün dikkate alınmadığını savundu.

Mevcut şartlarda ikinci bir okulun binalarına taşınmasının beraberinde büyük sorunlara da yol açabileceğini ileri süren Okul Aile Birliği, “Her şeyden önce Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde bir Meslek Lisesi’nin uygulama yapabileceği atölyeler yoktur” dedi.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul-Aile Birliği açıklamasında “Milli Eğitim Bakanlığı’na sormak istiyoruz: Haspolat Meslek Lisesi’ni, fiziki olarak daha uygun ve aynı tür okul olmalarına rağmen, niçin Lefkoşa Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ne ya da Çıraklık Eğitim Merkezi’ne taşımayı düşünmüyorsunuz?” da dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Haspolat Meslek Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Egitim 2018-09-23 15:55:53

Camiyi atölye olarak da kullanabilirler, boş duracağına değerlendirmek gerekir. Ayrıca Sedat Semavi Lefkoşadadır. Haspolattaki bir okulu Lefkoşaya taşımanın anlamı olmaz.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Sucuoğlu: Rum ister diye güvenlik ve siyasi eşitliğimizden vazgeçemeyiz
Sucuoğlu: Rum ister diye güvenlik ve siyasi eşitliğimizden vazgeçemeyiz
KKTC'deki festivale katılacak olan Alman müzisyenler, Rum Kesimi'nde tartışma yarattı
KKTC'deki festivale katılacak olan Alman müzisyenler, Rum Kesimi'nde tartışma yarattı
Baygın bulundu, cebinden uyuşturucu çıktı…
Baygın bulundu, cebinden uyuşturucu çıktı…

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim