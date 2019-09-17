Okul çevrelerinde yaya devriyeler artırıldı

Polis Genel Müdürlüğü 2019 – 2020 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okul çevrelerinde yaya devriye görevlerine başlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre:2019 – 2020 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte başta öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak ve yasa dışı faaliyetleri engellemek amacıyla, eğitim öğretim yılı süresince, Polis Genel Müdürlüğü tarafından okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önleri ve çevrelerinde trafik tedbirlerinin yanı sıra yaya devriye görevlerine bugün itibariyle başlanmıştır.

PGM