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Okul müdürü: "Mecbur kaldık taktık"

Gazimağusadaki Meslek Lisesinin erkek tuvaletine kamera yerleştirildi; öğrencilerin tepkisine karşılık veren okul müdürü sigaraya karşı önlem aldıklarını söyledi

21 Ocak 2018 Pazar 13:48
Okul müdürü: "Mecbur kaldık taktık"
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Diyalog gazetesinden Hüseyin Çiçek'in haberine göre; Gazimağusa’nın köklü eğitim kurumlarından Dr. Fazıl Küçük Endüsrtri Meslek Lisesi’nin erkek tuvaletine, okul yönetimi tarafından 2 tane kamera yerleştirildiği ve öğrencilerin durumdan rahatsız oldukları ileri sürüldü. 

Diyalog muhabirini arayan bazı öğrenci velileri, okulun diğer kısımlarına kamera konmasını anlayışla karşıladıklarını, hatta buna destek bile verdiklerini, ancak mahrem yer olan tuvalet kısmına kamera yerleştirilmesini asla kabul etmediklerini ifade etti.  

Tuvaletlerin kapı girişi ve koridor sonuna iki tane kamera yerleştirildiğini belirten veliler, koridor sonuna yerleştirilen kameraların, öğrencilerin tuvalet ihtiyacını giderdiği pisuvar kısmını gördüğünü ve bunun öğrencilerin mahremine karşı yapılmış büyük saygısızlık olduğunu ileri sürdü. 

Çocuklar okulda tuvalete gidemiyor 

Öğrencilerin, okul saatleri içerisinde, kameralardan ötürü tuvalete gitmek istemediğini ve eve kadar dayanmak zorunda kaldıklarını belirten veliler, “Bu rezillik bir an önce giderilmezse, gereken yerlere şikayetimizi yapacağız” şeklinde konuştu. 

Müdür: Sigara içilmemesi için önlem aldık 

Konu ile ilgili Diyalog muhabirine konuşan Dr Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Müdürü, Kamil Arifoğlu, kameraların sadece öğrencilerin ellerini yıkadığı lavabolar kısımında olduğunu söyledi. Kesinlikle kabinlerin görünmediğini belirten Arifoğlu, okullarında aşırı derecede sigara içilmesinden dolayı böyle bir önlem almak zorunda kaldıklarını söyledi. 

Benden önce de kamera vardı 

Okulda 6 aydır müdür olarak görev aldığını belirten Arifoğlu, kendisinden önce de okulun her yanında kamera olduğunu, tuvaletlerdeki kameranın da kırıldığını ve kendilerinin de bu kez karşılıklı olarak 2 kamerayı, sadece erkek tuvaletine yerleştirdiklerini belirterek, “bu konuyla ilgili şikayeti olanlar muhtemelen rahat sigara içemeyen öğrencilerdir, çünkü bu kameralar sayesinde sigara içilmesinin büyük oranda önüne geçmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu. 

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Ertaç Eser 2018-01-21 17:57:39

Kontrol iyidir.Bence yaklaşım yanlış.

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birakin bu isleri 2018-01-21 16:07:47

Bu tur gereksiz onlemlerle isleri daha kotu hale getirirsiniz. Onemli olan cocuklara dogru yolu gostermektir. Gozdagi vererek hicbir yere varamazsiniz. Istediginiz kadar kamera koyun ne degisecek ki?

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Hanit 2018-01-21 18:17:30

10 deil 5000 kamera goysanda baba meslekte sigara içmeyi önleyemezsin ki

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