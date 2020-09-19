OKUL ÖNCESİ ANAOKULU VE ETÜT MERKEZLERİ YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

KKTC BAKANLAR KURULU VE SAĞLIK ÜST KURULU'na



Bizler KKTC Okul Öncesi Eğitim Kurumları Anaokul ve Etüt merkezleri sahipleri olarak bir araya gelerek tarafınıza endişe ve önerilerimizi ulaştırmak adına size ilk olarak buradan ulaşmak istiyoruz.

İçinde bulunduğumuz zor süreçte tüm yetkililerimizin yorulmaksızın çalışmakta olduğunu taktirle takip etmekteyiz. Eylül ayı başında yapılan toplantınızda alınan kararlar doğrultusunda Özel Okullar, Etütler ve Okul Öncesi kurumlarının Ekim ayı başına kadar kapatılacağı kararı verilmiştir ve hangi tarihte tekrar ne zaman açılacağı henüz netleştirilmemiştir.

Taktir edersiniz ki iş başı yapmak durumunda olan veliler özellikle küçük yaş grubu çocukları için bakım sağlamak zorundadır. Okul Öncesi kurumlarının kapalı olması sebebi ile bu aileler için sadece iki seçenek kalmaktadır.

Birincisi, risk grubunda yer alan büyük anne-babalara başvurmak.

İkincisi, hali hazırda kayıtsız olarak kendi evlerinde veya apartman dairelerinde bakım veren, bulaş önleyici hijyen kurallarını sağlamakta yetersiz kalacak olan bireylere başvurmak durumunda kalmak.

Okul Öncesi ve ilkokul yaş grubu çocukların bakıma ihtiyaç duydukları kaçınılmaz bir gerçektir.

Bizler özel okullar, Anaokullar ve Etüt merkezleri olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız ve çocuklarımız için en güvenilir ortamı sağlamak adına gerekli tüm önlemleri ve düzenlemeleri uygulamaya hazırız.

Bizlerin çocuklarımıza, velilerimize ve çalışanlarımıza sahip çıkmak adına fedakarlık yapmaya hazır olduğumuz gibi Devletimizin de bu süreçte bizlerin sesine kulak vererek birlikte en doğru çözüme ulaşmamıza olanak tanımasını, çalışanlarımıza, kurumlarımıza ve biz iş sahiplerine sahip çıkmasını rica ederiz.

Sağlığımız için kapalı kalmak durumunda isek,Okul öncesi, anaokul ve etüt merkezi yöneticileri olarak henüz Mart, Nisan ve Mayıs aylarından süre gelen maddi sorunlarla baş etmekte olduğumuzu bilmenizi ve farkında olmanızı isteriz. 9 Eylül 2020 tarihinde kurumlarımızın 1 Ekim 2020’ye kadar kapatılması kararıyla daha da zor bir duruma düşmüş bulunmaktayız. Böyle devam ettiğimiz takdirde çoğumuzun iş yerlerini kapatma endişesi içerisinde olduğumuzu, ve yıllardır emeklerimizle açtığımız kurumlarımızın böylesi kötü bir duruma gelmemesi için yardımlarınızı bizden esirgememenizi diliyoruz. Aşağıda sunduğumuz maddelerin tarafınızca değerlendirilmesini ve bizlere mümkün olan en kısa sürede dönüş yapılmasını rica ediyoruz.

1. İş veren ve çalışanların sosyal haklarının devlet tarafından karşılanması

2. Eski borçlara bakılmaksızın eylül ayı elektrik ve su gibi giderlerin devlet tarafından karşılanması,kapalı süreçte sabit ücretlerin alınmaması

3. Eğitim Kurumlarına hibe destek sağlanması

4. Eylül ayı itibariyle varolan kredi ve çeklerimizin faizsiz ötelenmesi

5. Açılacak dönem içerisinde Okullarımızın ilaçlanması konusunda yerel yönetimlerden düzenli olarak destek sağlanması.

6. İşveren ve personele maaş desteği verilmesi

7. Okullarımızın 1 Ekim 2020 tarihinde açılması durumu hakkında bilgi verilmesi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ OKUL ÖNCESİ ANAOKULU VE ETÜT MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ