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“OKUL ÖNCESİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DÖNÜŞÜMSÜZ OLMASI YANLIŞ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın 08:00-09:20 saatleri arasında tüm ana sınıflar ve anaokullarında (4 yaş ve 5 yaş) uyarı grevinde olacağını açıkladı. Sendika çocukları korumak için velileri okul öncesi eğitim çağında olan çocuklarını okullara göndermemeleri çağrısı yaptı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 16:44
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“OKUL ÖNCESİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DÖNÜŞÜMSÜZ OLMASI YANLIŞ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın 08:00-09:20 saatleri arasında tüm ana sınıflar ve anaokullarında (4 yaş ve 5 yaş) uyarı grevinde olacağını açıkladı. Sendika çocukları korumak için velileri okul öncesi eğitim çağında olan çocuklarını okullara göndermemeleri çağrısı yaptı.

Okul öncesi eğitimin dönüşümsüz olmasının yanlış olduğunu savunan sendika, greve gerekçe olarak bunu gösterdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, COVID 19 vaka sayısında yaşanan azalmayla birlikte okulların dönüşümlü olarak eğitime başlaması kararına olumlu baktıklarını ancak okul öncesi eğitim faaliyetlerinin dönüşümsüz başlaması kararının yanlış olduğunu savundu.

KTÖS, yarın saat 11.00'de Sağlık Bakanlığı önünde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı "Okul öncesi öğrencilerinin tam zamanlı okula gitmesi" kararı konusunda basın toplantısı düzenleyeceğini de duyurdu.

Elcil yazılı açıklamasında, grevin, çocuklar ve öğretmenlerin sağlığını tehlikeye atmamak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın açılma kararını değiştirmesine fırsat verebilmek için gerçekleştirileceğini belirtti.

“OKUL ÖNCESİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DÖNÜŞÜMSÜZ OLMASI YANLIŞ”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, ülkeye karantinalı girişlerin başlaması sonucu Covid-19 vakalarının azalması ile okulların 1 Ekim tarihinden itibaren öğretim faaliyetlerine dönüşümlü olarak başlamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti. 

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin okul öncesi eğitim faaliyetlerinin dönüşümsüz olması kararının ise yanlış olduğunu savunan Elcil, “Bu kararın hangi bilimsel veriye göre alındığını ortaya koymayan komite Eğitim Bakanlığı’nın hazırlıkları konusundaki eksikliklerini ve okullarımızın alt yapısındaki çarpıklıkları dikkate almadan bu kararı ürettiğinden, okul öncesi eğitim sınıflarında tam bir keşmekeş yaşanacaktır” iddiasında bulundu.

Elcil, bununla birlikte kalabalık ve küçücük sınıflarda ders yapmanın çocukların ve öğretmenlerin hayatını tehlikeye atacağını ve Covid-19’a davetiye çıkaracağını kaydetti.

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