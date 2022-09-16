Okul Otobüsünde Tak, Sınıfta Çıkar

Esengül Aykaç- ÖZEL HABER

Sağlık Üst Kurulu okullar ile ilgili önemli bir karar aldı.

Kurulun kararına göre okullarda maske takmak çocukların ve velilerin inisiyatifine kaldı. Ancak otobüslerde ise maske takmak zorunlu kılındı.

Gündem Kıbrıs mikrofonuna konuşan vatandaşlar Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararı mantıksız buldu.

İsmini vermek istemeyen İlkokul Öğretmeni, “Alınan karar mantıksız bir karar olmuş. Maske okullarda zorunlu kılınmıştı sonrasında ise bir anda maskenin kaldırıldığını öğrendik. Şimdi velilere ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Okulda maske kaldırıldıysa, otobüslerde de kaldırılması gerekiyordu. İnsanlar artık kendilerini nasıl koruyacağını öğrendi. Maske işi biraz fazla uzadı” dedi.

Hakan isimli vatandaş ise, “Ülkede alınan kararların hangisinde hayır var? Öğrenciler otobüste birbirlerine yakın olduğu kadar sınıfta da yakındır. Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararda bir mantıksızlık var. Ya hep ya hiç yapacaklardı” diye konuştu.

Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuşan vatandaşlar Sağlık Üst Kurulu’nun okul ve toplu taşımacılık ile ilgili aldığı kararı şu şekilde yorumladı:

“Sağlık Üst Kurulunun almış olduğu karar biraz mantıksız olmuş. Okullarda maske takmayıp otobüslerde maske takılması biraz garip oldu. İyi korunduğumuz sürece maskeden kurtulabileceğimizi düşünüyorum”

“Okullarda maske takılmayıp otobüslerde ise maske zorunluluğunun olması biraz saçma oldu. Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı kararı gülünç buldum”

“Ülkedeki her şeyde bir terslik var. Bunlardan bir tanesi de Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı karardır”

Otobüslerde bulaş riski daha fazla olduğu için o yüzden maskeyi zorunlu kılmış olabilirler. Okullar ise biraz daha fazla geniş bir ortam olduğu için ise maske zorunluluğunu kaldırmış olabilirler. Bu şekilde düşünürsek Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu kararı mantıklı bulabiliriz”