Okul yönetimi sorumluluk almıyor

Kamu İşçileri Sendikası’na (Kamu-İş) üye 200’e yakın hademe, ‘sendikal haklarının elinden alınmaya çalışıldığı’ gerekçesiyle okullarda iş yapmama eylemlerine devam ediyor.
Değirmenlik Lisesi’nde hademelerin eylemde olmasından kaynaklı olarak temizlik yapılmıyor, okuldaki kirlilik velileri tedirgin ediyor.
veliler, tuvaletlerin temizlenmediğini ve öğrenci sağlığının tehdit altında olduğunu söyledi.
Sınıflarda da Koronavirüsün etkisinin devam ettiği bugünlerde temizlik yapılmadığını ve öğrencilerin ‘kirli ortamda’ eğitim gördüğünü ifade eden veliler, okul yönetiminden sorunların çözümüne yönelik adım bekliyor.
HABER- KAYNAK : KIBRIS POSTASI / KIBRIS POSTASI'NDA YER ALAN HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN...