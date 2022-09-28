Okul yönetimi sorumluluk almıyor

Değirmenlik Lisesi’nde, okul yönetiminin, hademelerin eylemini göz ardı etmesinden dolayı temizlik yapılmıyor, tuvaletlerdeki kirlilik öğrenci sağlığını tehdit ediyor... Hademelerin davalarında haklı olduğunu söyleyen ve emekçilerin eylemine destek belirten veliler, okul yönetiminden sorunun çözümüne yönelik bir adım bekliyor.