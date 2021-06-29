Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Postacıya 18 ay hapis cezası
Postacıya 18 ay hapis cezası
Gönyeli 'de şüpheli ölüm: Aranan 3 kişi daha var
Gönyeli 'de şüpheli ölüm: Aranan...
Eşini ve kızını darp etti
Eşini ve kızını darp etti
Flaş Haber
Feci olayda 1 can kaybı!
Kapat

Okula kayıt mı yapıyorsunuz yoksa ticaret mi?

Okullarda yeni kayıt dönemi başladı.

29 Haziran 2021 Salı 10:09
1439 Okunma
Okula kayıt mı yapıyorsunuz yoksa ticaret mi?

GÜNDEM KIBRIS - Bahar Sancar

Okullarda yeni kayıt dönemi başladı. Devlet okullarının velilerden kayıt için istedikleri ise velileri isyan noktasına getirdi. Bazı okullar banka hesap numaraları vererek velilerden bağış ücreti adı altında para isterken, bazı okullarda ise giyim firmaları adres gösterilerek, 750 TL bedelinde okul üniformaları alınmasını ve kayıt için alışveriş makbuzu talep ediliyor. Lüks giyim firmalarının takım elbiselerinden daha pahalı olan okul üniformaları, velileri isyan ettirdi. Bir devlet okulu olan Oğuz Veli Ortaokulu’nun velilerden kayıt için istediği gerekli belge listesine ulaşan Gündem Kıbrıs, bir velinin, söz konusu kayıt istekleriyle ilgili isyanını da paylaşıyor…


Bugün   Oğuz Veli ortaokuluna   oğlumu kayıt ettirmek için gittim.  Okulun kayıt şartlarından bir tanesi, okulun anlaşmalı olduğu (L…..) adında bir üretici firmadan üniforma aldığımıza dair makbuz istemesi biraz da bu ülkede adaletin olmadığına dair bir delil oluşturdu...bir set üniforma ücreti 750,00 TL karşılığında satılıyor. Bunu ödeyebilecek aile var, ödemeyecek aile var. Aynı zaman ben bir mağazacı, tekstilci bir esnaf olarak bu fiyatların neye dayanarak yapıldığını merak ediyorum. Aileler mecbur mu bu firmadan alsın? Ya da bir önceki seneden kalan bir yakının bir büyük kardeş ya da abisi ablasından kalan bir üniformayı neden kullanamıyor? İnsan mecbur mu bu firmadan alışveriş yapsın? Bu Nasıl bir adalet? Bu nasıl yönetim...sokaklarda bakkal bakkal gezen Ticaret Dairesi, lütfen başını kumdan çıkarsın.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele’de 7 yıldızlı bir yaşam
İskele’de 7 yıldızlı bir yaşam
Özgürgün:"Kısa bir süre sonra, görüşürüz"
Özgürgün:"Kısa bir süre sonra, görüşürüz"
20 adet klima ve motoru çaldılar!
20 adet klima ve motoru çaldılar!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim