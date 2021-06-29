Okula kayıt mı yapıyorsunuz yoksa ticaret mi?

GÜNDEM KIBRIS - Bahar Sancar

Okullarda yeni kayıt dönemi başladı. Devlet okullarının velilerden kayıt için istedikleri ise velileri isyan noktasına getirdi. Bazı okullar banka hesap numaraları vererek velilerden bağış ücreti adı altında para isterken, bazı okullarda ise giyim firmaları adres gösterilerek, 750 TL bedelinde okul üniformaları alınmasını ve kayıt için alışveriş makbuzu talep ediliyor. Lüks giyim firmalarının takım elbiselerinden daha pahalı olan okul üniformaları, velileri isyan ettirdi. Bir devlet okulu olan Oğuz Veli Ortaokulu’nun velilerden kayıt için istediği gerekli belge listesine ulaşan Gündem Kıbrıs, bir velinin, söz konusu kayıt istekleriyle ilgili isyanını da paylaşıyor…

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Bugün Oğuz Veli ortaokuluna oğlumu kayıt ettirmek için gittim. Okulun kayıt şartlarından bir tanesi, okulun anlaşmalı olduğu (L…..) adında bir üretici firmadan üniforma aldığımıza dair makbuz istemesi biraz da bu ülkede adaletin olmadığına dair bir delil oluşturdu...bir set üniforma ücreti 750,00 TL karşılığında satılıyor. Bunu ödeyebilecek aile var, ödemeyecek aile var. Aynı zaman ben bir mağazacı, tekstilci bir esnaf olarak bu fiyatların neye dayanarak yapıldığını merak ediyorum. Aileler mecbur mu bu firmadan alsın? Ya da bir önceki seneden kalan bir yakının bir büyük kardeş ya da abisi ablasından kalan bir üniformayı neden kullanamıyor? İnsan mecbur mu bu firmadan alışveriş yapsın? Bu Nasıl bir adalet? Bu nasıl yönetim...sokaklarda bakkal bakkal gezen Ticaret Dairesi, lütfen başını kumdan çıkarsın.

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