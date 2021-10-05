Okulda Hırsızlık...

Hırsızlık olayının okul idaresine bildirilmesinden sonra okulda yapılan aramada mont ve cüzdan dışarda atılı vaziyette bulundu fakat cüzdanın içerisinde mevcut olan para bulunamadı.

Öğrenci velisi E.T.T. okula giderek okuldan kameraların incelenmesini ve çocuğunun çalınan eşyalarını çalan şahsın bulunmasını istedi. Fakat idare tarafından kendisine verilen yanıtta kameraların çalışmadığını ve maalesef kimin yaptığını da bulunamayacağı söylendi.

Bu sebepten dolayı okul velisi haber merkezimizi arayarak daha önce de hırsızlık olaylarının yaşandığını kendisine bugün söylendiğini dile getirdi.

Öğrenci velisi bu okula giren öğrencilerin sınavla okula alındığını ve böylesine bir olayın yaşanmasının üzüntü verici olduğunu ancak bu işin ucunu bırakmayacağını dile getiren öğrenci velisi ‘’ Bugün benim çocuğumun eşyasını çalan yarın bir başkasının eşyasını da çalacak. Bu konuda okul idaresinden bir an önce kameraların çalışır vaziyete getirilmesini ve çocuğumun eşyalarını çalan kişinin de bir an önce bulunmasını istiyorum.’’ (MHA)