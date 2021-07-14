Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...

Okulda unutulan çocuğun üzerine kapıyı kitleyip, gittiler!

banner102

İskele Belediyesi'ne ait Yuvam Anakucağı’nda akıl almaz olay yaşandı. Geçtiğimiz gün öğretmenler bir çocuğu içeride unutarak üzerine kapıyı kilitleyip okuldan ayrıldılar.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:57
2294 Okunma
Okulda unutulan çocuğun üzerine kapıyı kitleyip, gittiler!

Yaklaşık 15-20 dakika içeride mahsur kalan minik öğrenci, annesinin gelmesiyle içerde kilitli olan çocuk ağlamaya başladı.

Daha sonra aranan öğretmenlere ulaşılamayınca Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu arandı.

Ancak ona da ulaşılamayınca bir başka Belediye Başkanı ile toplantıda olduğu öğrenildi ve o Belediye Başkanına ulaşılarak İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ulaşıldı.

Ardından okul hademesi ne ulaşılıp kapı açıldı ve çocuk dışarıya çıkartıldı.

Daha sonra ise İs-Bel tarafından 2 öğretmen N.Ç. ve S.F. görevlerine son verildi. Birçok velinin öğretmenlerin bu denli işlerinden son verilmesine tepki göstererek yapılanın çok büyük bir yanlış olduğunu, ancak öğretmenlerin işlerinin son verilmesi kabul edilemez olduğunu birçok veli dile getirdi.

Olayın çok vahim olması ile birlikte bu 2 öğretmenin de bir anda işlerine son verilmesi o derece vahim olduğu birçok okul velileri tarafından serzenişte bulundu.

Öğretmenlerin işlerine son verilmesi bir kez daha gözden geçirilmesi temennisinde bulundular.

Kaynak : MHA 

Son Güncelleme: 14.07.2021 16:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peaceplayers İki Toplumlu Yaz Kampını Gerçekleştirdi
Peaceplayers İki Toplumlu Yaz Kampını Gerçekleştirdi
Kamu İşçilerinin sevinci 10 dakika sürdü
Kamu İşçilerinin sevinci 10 dakika sürdü
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Bahar Mezunları Törenle Yemin Etti
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Bahar Mezunları Törenle Yemin Etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim