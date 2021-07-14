Okulda unutulan çocuğun üzerine kapıyı kitleyip, gittiler!

Yaklaşık 15-20 dakika içeride mahsur kalan minik öğrenci, annesinin gelmesiyle içerde kilitli olan çocuk ağlamaya başladı.

Daha sonra aranan öğretmenlere ulaşılamayınca Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu arandı.

Ancak ona da ulaşılamayınca bir başka Belediye Başkanı ile toplantıda olduğu öğrenildi ve o Belediye Başkanına ulaşılarak İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ulaşıldı.

Ardından okul hademesi ne ulaşılıp kapı açıldı ve çocuk dışarıya çıkartıldı.

Daha sonra ise İs-Bel tarafından 2 öğretmen N.Ç. ve S.F. görevlerine son verildi. Birçok velinin öğretmenlerin bu denli işlerinden son verilmesine tepki göstererek yapılanın çok büyük bir yanlış olduğunu, ancak öğretmenlerin işlerinin son verilmesi kabul edilemez olduğunu birçok veli dile getirdi.

Olayın çok vahim olması ile birlikte bu 2 öğretmenin de bir anda işlerine son verilmesi o derece vahim olduğu birçok okul velileri tarafından serzenişte bulundu.

Öğretmenlerin işlerine son verilmesi bir kez daha gözden geçirilmesi temennisinde bulundular.

Kaynak : MHA