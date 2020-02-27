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Okulda uyuz paniği

Şehit Zeki Salih İlkokulunda uyuz çıktı.

27 Şubat 2020 Perşembe 11:13
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Okulda uyuz paniği

Şehit Zeki Salih İlkokulu'nda uyuz çıktı. Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil’in Mağusa Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada okulda uyuz vakası görüldüğünü, Sağlık Bakanlığı’na bağlı temel sağlık hizmetleri dairesinin arandığını fakat herhangi bir personele ulaşamadıklarını,daha sonra şahsi girişimler doğrultusunda sağlık dairesinden bir memura ulaşabildiklerini, memurun olayla ilgilendiğini  okulda öğrencilere  arap sabunu dağıtıldığı gelen bilgiler arasında olduğunu belirtti.

(MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuzOkulŞehit Zeki Salih İlkokulu
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