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Okuldaki kurslar bakanlık izniyle düzenleniyor

Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Okul Aile Birliği suçlamaları reddetti:

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:29
Okuldaki kurslar bakanlık izniyle düzenleniyor

Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Okul Aile Birliği, okulda verilen kursların Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın izniyle düzenlendiğini belirterek, son günlerde bu konuda basında yer alan suçlamalardan rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Okul Aile Birliği yaptığı yazılı açıklamada, asılsız suçlamalar yapıldığını kaydederek, okuldaki kursların uzun yıllardır bakanlığın izniyle gerçekleştirildiğini bildirdi ve bu vesileyle bakanlığa teşekkür etti.

Bu kurslar sayesinde velilerin fahiş fiyatlar ödemesinin önlendiğini, çocukların da kendi bölgelerinde, ailelerine bir telefon kadar uzak ve sıcak bir aile ortamında eğitim alma imkanı bulduğu belirtilen açıklamada, öğrencilere bir anne ve baba kadar yakın davranan müdür ve öğretmenlerle, çocuklara hijyenik koşullarda ev yemekleri sunan kantin işletmecisine de teşekkür edildi.

Okul aile birliği açıklamasında, kurs gelir ve giderlerinin her an yetkili kişiler tarafından denetime açık olduğu da vurgulandı.

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