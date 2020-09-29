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“Okullar açılıyor”
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“Okullar açılıyor”

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını açıkladı.

29 Eylül 2020 Salı 13:34
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“Okullar açılıyor”

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını açıkladı. 

Önce Okul Öncesi, İlkokul 1 ve 2. Sınıflar, ardından diğer sınıflar 1 Ekim’de dönüşümlü eğitime başlıyor.

Üst Komite: Ana, 1 ve 2. sınıfların 1 Ekim'de, 3,4ve 5'inci sınıfların 5 Ekim'de, Orta ve Liselerin ise 12 Ekim'de eğitime başlayacağı kararına vardı.

01 Ekim 2020 tarihinden itibaren, 5 yaşa kadar olan Okul Öncesi okullarının tam zamanlı olarak, İlkokul 1 ve 2. Sınıfların dönüşümlü olarak başlamasına karar verildi.

05 Ekim’de İlkokul 3-4 ve 5. Sınıflar dönüşümlü olarak, 12 Ekimde ise Orta okul ve liseler de dönüşümlü olarak eğitime başlıyor.

Özel eğitim kurumları, dershane, etüt, kurs yerleri vb. kurumların da 12 Ekim’den itibaren açılmasına izin verildi.

İŞTE ALINAN KARARLARIN TÜMÜ

Son Güncelleme: 29.09.2020 13:47
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