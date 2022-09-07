OKULLAR AÇILMIYOR...AİLELER SOYULUYOR..CEPLER DOLUYOR...

İlk soygun diğer adı OKULA KAYIT ÜCRETİ

Açılış 600 TL...

Tabi okula göre değişken, esnek, uçmuş harçlar bunlar.

Hemen ardından başlıyoruz

Bir okul pantolonu : 395 TL

Bir sweatshirt : 285 TL

Okul eşofman takım: 495 TL

Beden şort ve t- shirt: 330 TL

Kısa kollu t-shirt : 200 TL

Kışlık mont: 520 TL

*Şu ana kadar toplam 1 çocuk için sadece okul formaları 2,225 TL.

ASGARİ ÜCRET : 8,600 TL

*İki tane çocuğu olanlar 4,450 TL...

ASGARİ ÜCRET : 8,600 TL

3 çocuklu aileyi hesaplamaya hem korkuyorum, hemde yüreğim dayanmaz.

Bu sadece tek bir okulun fiyatları. Her okulun fiyatı farklı oluyor.

Firmalar akıl almaz fiyatları okullara sunuyor, okulların da üzerine ekleyip nasıl bir hesap ise bu onunda anlamıyoruz, dönüp ailelere servetlik eğitim gideri çıkartıyorlar. Devlet yetkileri de izliyor.



Neye göre nasıl bir eğitim yılına hazırlamaktır bu... Nasıl bir anlayış, ne kadar görmezden gelmek, banaeciliktir bu... Bir asgari ücretli'nin tek çalışan bekar anne veya babayı düşünecek olursak 2 çocuğu'nun sadece okul formaları bir aylık maaşlarına denk geliyor.

İki asgari ücretli olsa ne olacak ki sanki. Eğitim pantolon, eşofman , ayakkabı'dan ibaret değildir. Nerde kırtasiye, nerede okul çantası yılda 2 kez, nerede ayakkabı yılda belki 3 kez, nerede okul araç gereçleri ve nerede her gün harçlığı.

Daha bu sayılanlar içerisinde, yıllık okul harçları yok. Okul servisleri yok. Bunlar zaten başlı başına servet değerine gelmiş durumda.

Hakkaten ne diyeceğimiz bilemiyoruz .

Bu kadar da insanların hayatlarına bomba döşemek olamaz. Ortada doğru dürüst okul binaları yokken, eğitimin nasıl başlayacağı ve başlamadan ailelere yapılan maddi suikast YETER ARTIK dedirti.

Vatandaş şamar oğlanı oldu. İki gün önce şatafatlı her haber sitesinden akaryakıt indirimi geliyor müjdeleri veriyorlar, daha bir gün geçmeden akaryakıta okkalı zam diyorlar. Nasıl bir ruh hali, nasıl bşr sistem, ne içiyor ne yeniliyor, nasıl alınıyor bu kararlar akıl sır ermiyor. Gün geçmiyor ki hiç bir elzem ihtiyaça zam yapılmasın.

Bir ay boyunca çalışıp bir evlat dahi okutamayacak, eğitimini karşılayamayacak durma geldi pardon GETİRİLDİ bu ülkenin vatandaşı , emekcisi. Matematik mi öğreteceğiz bu saatten sonra. Bazı karalar alınıyorken, milyonerler ile sayenizde yoksulluğa itilen kesimi bir mi tutuyorsunuz?

Kusura bakmayın Sayın devlet başındaki zatlar. Bu ülkede tüm vatandaşlar aynı adaletle maaş almıyor. Kusur bakmayın Sayın yetkililer, bu ülke de herkes çocuğunu özel okullarda okutamıyor. Hoş devlet okullarının da özel okullardan aşağı kalır yanı kalmadığını da görüyoruz şimdilerde.

Bir önceki yazımda göç etmek , kaçmak çözüm değil diye yazmıştım. Önemli olan KALIP savaşmak, değişmek demiştim. Şimdi o düşüncelerimi kendim çürütüyorum. Bu insanlar 3 kuruş ile nasıl evlat okutacak, nasıl elektik faturası yatıracak, nasıl gıda alacak, nasıl sağlığı için yatırım yapacak.

Tabi ki gidecekler. Tabi ki çocuklarının geleceğini için yaşadıkları bu dar boğazdan çıkmak istecekler. Tabi ki artık YETER diyerek ardına bile bakmadan kaçacaktır.



Emeklilik yaşı gelmiş geçmiş insanların hala kendilerine sunulan refah emeklilik sunulmamakla birlikte, ülke çocuklarının gençlerin hayatlarına geleceklerine çelme takmaları ne kadar içler acısı bir durum...



SAHİ SAYIN DEVLET YETKİLERİ SİZİN ÇOCUK VE TORUNLAR EĞİTİM YILINA BİR TAMAM HAZIRLAR DEĞİL Mİ?...

ŞÜPHESİZ....

KARAKUŞ