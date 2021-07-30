Okullar Eylül'de açılıyor!

Başbakan Ersan Saner BRT'de katıldığı programda pandemi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Saner, vakaların dünyada ciddi şekilde artış gösterdiğini belirterek, KKTC’nin dünyada en iyi ilk beş ülkesi arasında yer aldığını kaydetti.

Aşılanmanın önemine işaret eden Saner, ülkede aşı konusunda sıkıntı olmadığını, şu ana kadar 150 bin vatandaşa çift doz aşı yapıldığını ve üçüncü doza geçileceğini söyledi. Saner, aşılanma ile ülke ekonomisinin önünün de açılacağını belirtti.

Eğitim başlayacak

Eğitimin Eylül ayında yüz yüze başlayacağını kaydeden Saner, aşısını tamamlamayan öğretmenlere aşılarını tamamlama çağrısı yaptı. Saner, Temmuz ayı içerisinde hastaneye 279 pozitif vakanın başvurduğunu ve bunların 188’inin aşısız olduğunu kaydetti. Aşılandırmayı özendirme çalışmaları yapıldığını da anlatan Saner, bu yöndeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Gündemde kapanma yok!

Saner, gündemlerinde kapanmanın sözkonusu olmadığını kaydetti.