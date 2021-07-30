Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Önce dövdü, sonra pasaport ve telefonunu aldı
Önce dövdü, sonra pasaport ve...
Kavga; Az kalsın arkadaşını öldürüyordu
Kanlı Kavga: Az kalsın öldürüyordu
Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!
Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...

Okullar Eylül'de açılıyor!

Başbakan Ersan Saner eğitimin Eylül ayında yüz yüze başlayacağını açıkladı. Saner, gündemde 'kapanma' olmadığını da vurguladı.

30 Temmuz 2021 Cuma 09:09
763 Okunma
Okullar Eylül'de açılıyor!

Başbakan Ersan Saner BRT'de katıldığı programda pandemi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan Saner, vakaların dünyada ciddi şekilde artış gösterdiğini belirterek, KKTC’nin dünyada en iyi ilk beş ülkesi arasında yer aldığını kaydetti.

Aşılanmanın önemine işaret eden Saner, ülkede aşı konusunda sıkıntı olmadığını, şu ana kadar 150 bin vatandaşa çift doz aşı yapıldığını ve üçüncü doza geçileceğini söyledi. Saner, aşılanma ile ülke ekonomisinin önünün de açılacağını belirtti.

Eğitim  başlayacak

Eğitimin Eylül ayında yüz yüze başlayacağını kaydeden Saner, aşısını tamamlamayan öğretmenlere aşılarını tamamlama çağrısı yaptı. Saner, Temmuz ayı içerisinde hastaneye 279 pozitif vakanın başvurduğunu ve bunların 188’inin aşısız olduğunu kaydetti. Aşılandırmayı özendirme çalışmaları yapıldığını da anlatan Saner, bu yöndeki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Gündemde kapanma yok!

Saner, gündemlerinde kapanmanın sözkonusu olmadığını kaydetti.

Son Güncelleme: 30.07.2021 16:22
Anahtar Kelimeler:
EğitimKoronavirüsKKTC Okullar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turan Büyükyılmaz: “Şahıslarla Değil, YDP ile Masaya Oturulmuştur”
Turan Büyükyılmaz: “Şahıslarla Değil, YDP ile Masaya Oturulmuştur”
UBP-YDP Krizinin Nedeni Yapılmayan İadeler!
UBP-YDP Krizinin Nedeni Yapılmayan İadeler!
Meyve yemek artık hayal oldu!
Meyve yemek artık hayal oldu!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim