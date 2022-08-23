OKULLAR YIKILIYOR AÇIKLAMA BÜTÇE YOK. DIŞ TEMSİLCİLİKLERE GELİNCE  BÜTÇE VAR...

Al birini vur öbürüne..

Bir tek şey de yolunda gitmez mi?...

Evet bu ülke de gitmez.

Eğitim Bakanlığı açıklama yapıyor ve diyor ki okulların tadilatı için yeterli bütçemiz yok. Çünkü onlarla ilğili çıktığımız ihaleler iptal edildi. Elimizde ki bütçe ile ancak sınıfları tamir edebiliriz.

Peki KKTC DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZE hani çok lazım, çok iş yapan , olmazsa olmaz temsizlciliklerimiz ki sayıları 26 tane. Bunlara bütçe var değil mi?

Kimdirler ne yaparlar, kimlere hizmet ederler, bizlere faydaları ne, bu kadar zamandır ne yaptılar. Personelini, maaşını, kirasını , krtasiyesini, bla bla bla bir çok saçmalığına bütçe var , ayrılıyor ve gönderiliyor ki çok yakın bir geçmişte ABD temsilciliğine gönderilen rakamı hepimiz biliyoruz.

Fakat eğitim için tek kuruş yok. Çocukların gideceği tuvaleti yok, oynayacağı alanı yok, ders göreceği sınıflar her an çökebilir devasa okul harçları ile bu vatandaşlar evlatlarını sınıflara değil harabelere gönderecek öyle mi?...

YAZIK!!!

Ekonomi sayenizde yerlerde. Sağlığı sorsanız, vaatler başka icraat sıfır. Eğitimi de el birliği ile bitiriyorsunuz ya daha ne denir nasıl anlatılır bilemiyoruz.

Vatandaş okulların açılmasına 1 aydan az kalan bu zamanda nasıl okutacağız derdi ile maddi sıkıntılar içinde boğuşuyorken, öte yandan da çocukları'nın harabe gibi yerlerde, her an duvar çöker yıkılır edişesi ile okula göndermeyi mi düşünsün.

Bizzat ben tuvaleti olmayan tadilatı yarıda bırakılan okullar gördüm. Karalama diyeni de götürmeye hazırız. Eğitimin bu denli kendi başına bırakılması kabul edilir bir şey değil.

Sizin çıktığınız ihalelerin iptali hangi veliyi ilgilendiriyor acaba? ... 3 ay boyunca yan gelip oturdunuz, okulların durumlarına bakmak, iptali olan ihaleler için başka firmalar ile görüşmek, eğitimin geçen yıldan çok daha iyi olması için araştırmalar yenilikler bakmak hiç mi içinizden gelmedi.

Evet tam da öyle....

Çünkü sizler içinizden geldiği gibi davranmakta ünlü devlet mercilerisiniz.

Yoksa görevinizdir demek ne haddimize. Siz canınız isterse yapar, aldığınız emirler doğrultusunda hareket edenlerdensizniz. Eğitim miş, sağlık mış , ekonomi miş sizlere ne bunlardan. Kendi içinizde kurduğunuz kolonilerden, vatandaşı ancak mecbur kılarak maddi olarak yiyip bitirmek için varsınız. Koltuklarınız' dan kalkma, araştırma, ilgilenme, yardımcı olma ne gerek var ya.

4 tane yeni okul yapılmış. Yapacaksınız eğitim bacağı olarak görevinşz hatırlatmış gibi olmayalım. Fakat var olanları da kaderine terk edeceksiniz anlamına da gelmez. O kadar öğretmen ve öğrencinin vebali sizlere...

SİZ O KOLTUKLARINIZDAN ANCAK UÇAĞA GİRİP İL İL GEZMEK İÇİN KALKARSINIZ...

KARAKUŞ