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Okullar Yolu'nda ağaç devrildi!

24 Ocak 2020 Cuma 16:36
Okullar Yolu'nda ağaç devrildi!

Fırtınadan dolayı LTB’nin karşısında devrilen ağacın ardından bu sefer de Hüseyin Ruso Okullar Yolu üzerinde devrilen ağaç sebebiyle yol geçici süreliğine kapandı.

Ağacı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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halk 2020-01-24 16:58:02

KORONAVİRÜS 2019-NCOV hakkında yazacağım kktc hava limanında ve rum tarafından geçiş noktalarında herhangibir kontrol yapılmamaktadır. ve casinolarda müşteri olarak çinliler akın etmektedir macao daki cainoların virüs yayılma tehlikesi le kapanmış olması kktc deki casino ve benzeri topluma açık yeleri savunmasız hale getirmektedir. Acil olarak gümrük kapıları rum tarafına geçiş noktaları dahil termal kameralar ile kontrol yapılması gerekmektedir. Sırf para kazanılacak diye salgın bir hastalığa sebeb vermemek lazım. Acil Önlem ve Dezenfekte edici ilaların bir an evvel başlaması lazım. Casino Otel okul Cami ve daha bir çok yerde ilaçlama yapılması gerekmektedir. Hastalığın kontrol altında ve salgın hale gelmemesi için bir dizi önlemin acil alınması lazım. Çin den gelen yolcu sayısına bakarak önlem alınız lütfen. Genelde Rum Tarafı üstünden gelerek kapılarımızdan hiç bir kontrol yapılmadan ada içine gelinmektedir.

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