Okullar Yolu'nda ağaç devrildi!

Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
KORONAVİRÜS 2019-NCOV hakkında yazacağım kktc hava limanında ve rum tarafından geçiş noktalarında herhangibir kontrol yapılmamaktadır. ve casinolarda müşteri olarak çinliler akın etmektedir macao daki cainoların virüs yayılma tehlikesi le kapanmış olması kktc deki casino ve benzeri topluma açık yeleri savunmasız hale getirmektedir. Acil olarak gümrük kapıları rum tarafına geçiş noktaları dahil termal kameralar ile kontrol yapılması gerekmektedir. Sırf para kazanılacak diye salgın bir hastalığa sebeb vermemek lazım. Acil Önlem ve Dezenfekte edici ilaların bir an evvel başlaması lazım. Casino Otel okul Cami ve daha bir çok yerde ilaçlama yapılması gerekmektedir. Hastalığın kontrol altında ve salgın hale gelmemesi için bir dizi önlemin acil alınması lazım. Çin den gelen yolcu sayısına bakarak önlem alınız lütfen. Genelde Rum Tarafı üstünden gelerek kapılarımızdan hiç bir kontrol yapılmadan ada içine gelinmektedir.