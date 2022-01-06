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Okullarda tarama testlerine başlandı

Artan koronavirüs vakaları sonrasında okullardaki tarama testleri de başladı...

06 Ocak 2022 Perşembe 12:04
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Okullarda tarama testlerine başlandı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Omikron varyantı ile ülke genelinde artan Koronavirüs vaka ve temaslı sayılarından dolayı okullarda uygulanan pandemi tedbirlerini arttırarak, tüm okullarda tarama testlerine başladı.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekipler okullarda kurulan alanlarda öğrenci, öğretmen ve okul personeline genel tarama testi gerçekleştiriyor.

"YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK HEPİMİZİN ELİNDE"

Gerçekleştirilen test işlemlerini yerinde inceleyen Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, omikron varyantı sebebiyle ülke genelinde vaka ve temaslı sayılarında artış olduğunu, buna bağlı olarak eğitim kurumlarında da sayılarda artış gözlemlediklerini belirterek, uygulanan pandemi tedbirlerini arttırdıklarını ve bugünden itibaren okullarda genel tarama testlerine başladıklarını belirtti.

Eğitimin yüz yüze devam ettirilmesini istediklerine ve bunun için her türlü adımı atmakta kararlı olduklarına dikkat çeken Amcaoğlu, okulların açık kalabilmesi için eğitim camiasının tüm paydaşları ile birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Okullarda pandeminin etkilerini en aza indirmek ve yüz yüze eğitimin devamlılığını sağlamak hepimizin elinde. Ancak birlikte hareket ederek bu mücadeleyi sürdürebiliriz. Gerek okullarda gerekse gündelik hayatlarımızda tedbirlerimizi arttırarak uygulamalıyız. Buradan tüm eğitim camiamıza sesleniyorum, yüz yüze eğitimin devamlılığının sağlanması için kişisel tedbirlerinizi de arttırın.” dedi.

“Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, personelimizin ve velilerimizin sağlığı bizim için en önde gelen unsurdur.” diye konuşan ve alınan tedbirlere rağmen, okullardaki vaka sayısının artması halinde, yetkili mercilerle de istişare ederek gerekirse yüz yüze eğitime ara verilebileceğini de sözlerine ekleyen Bakan Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Bu süreçte doğru adımlar atacağız. Şubat tatili yaklaşıyor, eğitim camiamız ve ailelerimiz sakin olsunlar. Panik ile atılacak her adım, geleceğimizi etkileyecek hatalı kararlara neden olabilir. Şubat tatili ile birlikte okullarımızda vaka sayılarımız en aza inecek ancak Şubat tatilinde de tüm halkımızın çok dikkat etmesi gerek. İkinci döneme yüz yüze başlayabilmemiz ve okullarımızı açık tutabilmemiz için bu süreç çok önemli.”

Amcaoğlu, eğitimin devamlılığının sağlanması adına destek veren Sağlık Bakanlığı’na ve çalışanlarına da teşekkür etti.

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