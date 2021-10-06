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Okullarda test talebi davalık oldu

Bir velinin çocuğunun virüs testi yaptırmadığı için okula alınmaması konusunda dava açması, okul yönetimlerini tedirgin etti .. Bazı okullar test talep etmekten vazgeçti...

06 Ekim 2021 Çarşamba 17:17
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Okullarda test talebi davalık oldu
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Corona virüse inanmayan bazı kişiler sistem üzerinde sıkıntı yaratmaya başladı.

Eğitim Bakanlığı'nın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun kararı doğrultusunda çocuklardan ve öğretmenlerden okula girerken corona virüs testi talep etmesi bazı velileri kızdırdı.

Test yaptırmadığı için okula alınmayan bir çocuğun velisi bu konuda dava açtı.

SES KIBRIS sitesinde yer alan habere göre söz konusu dava tebliği sonrasında Eğitim Bakanlığı ilgili okul müdüründen cevap talep etti. Bu tavır okul yöneticileri arasında tedirginlik yarattı. Okul yönetimleri böylesi bir durumda Eğitim Bakanlığı'nın okul yönetimleri adına savunma yapmasını beklerken tebliğ sonrası okul müdürlerinden açıklama talep etmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Bu örnekten yola çıkarak bazı okulların artık öğrencilerinden corona virüs test sonucu talep etmeme kararı aldığı gelen bilgiler arasında..

Böylesi bir durumun yaygınlaşması durumunda okullarda kısa sürede virüs patlaması yaşanacağı ifade edilirken, bir an önce konuya çözüm bulunması bekleniyor ...

Kaynak : Ses Kıbrıs http://https://www.seskibris.com/haber/7939212/okullarda-test-talebi-davalik-oldu

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