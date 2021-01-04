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Okullarda yarıyıl tatili bu yıl ‘erken’ başladı

İlk ve orta dereceli okullarda Yarıyıl tatili bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında erkene çekilerek bugün itibariyle başladı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 09:21
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Okullarda yarıyıl tatili bu yıl ‘erken’ başladı

Ülkede artan Koronavirüs vakalarına önlem olarak ilk ve orta dereceli okullarda erkene alınan yarıyıl tatili bugün itibariyle başladı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ve Başbakan Ersan Saner ile Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Aralık’ta açıklanan önlemler arasında yer alan karar uyarınca ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören öğrenciler ve okullarda görev yapan öğretmenler için yarıyıl tatili 4-15 Ocak arasında olacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü 2020 - 2021 Öğretim Yılı Akademik Çalışma Takvimi’nde yarıyıl tatili 1-14 Şubat 2021 tarihleri arasında; orta dereceli okullarda ise 30 Ocak-14 Şubat arasında yer alıyordu.

Önlemler uyarınca 9 Eylül İlkokulu’ndaki vakalara ait yakın temaslı olduğu bildirilen kişiler karantina otellerine alınmış; karantinaya alınan kişilerin dışında kalan tüm öğrenci ve öğrenci aileleri, öğretmen ve okul personelinin 10 Ocak’a kadar ev izolasyonunda kalmalarına karar verilmişti.

31 Aralık’tan 18 Ocak’a kadar dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri durdurulurken, bu tarihler arasında uluslararası sınavlara katılacak öğrencilerin sınavlarının Koronavirüs tedbirleri alınmak şartıyla yapılabileceği açıklanmıştı.

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 31 Aralık’ta yaptığı açıklamayla Dıştan Bitirme Sınavlarına ve Kolej Giriş Sınavı (KGS) başvurularına pandemi önlemleri çerçevesinde ara verildiğini duyur

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