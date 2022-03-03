Künye
Kıbrıs 13
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Hırsızlık yaparken yakalandı
Hırsızlık yaparken yakalandı
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!

Okullarda yeni Covid-19 kuralları

Pozitif öğrenci izole olacak ancak temaslı sınıflar eğitime maske ile devam edecek.

03 Mart 2022 Perşembe 10:18
389 Okunma
Okullarda yeni Covid-19 kuralları
banner108

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Açıklamada, okullardaki pozitif vaka ve temas protokolüne işaret edilerek, “Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; Temaslı Takip Birimi tarafından belirlenen temaslı öğrenciler PCR testlerini yaptıracak ve test sonuçları çıkana kadar izole olacaklardır. Bu süreçte kişilerin izolasyon durumuna Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Birimi karar verir ve bu durumu okul yönetimi veya okul pandemi kurullarına bildirir. Geriye kalan sınıf maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas etmemek sureti ile okulda eğitimlerine devam edeceklerdir” denildi. 

Öğretmenin temaslı olması durumunda ise tam aşılı öğretmenlerde semptom takibi yapılacağı belirtilen açıklamada, öğretmenlerin maskeli olarak hayatlarına devam edeceği bildirildi. Öğretmenlerin semptomları olmaması halinde 5’inci gün Antijen testlerini yaptıracakları da aktarıldı. Eksik veya aşısız öğretmenlerin ise 7 gün izole olacaklarını, karantina sonunda Antijen testlerini yaptıracakları kaydedildi. Sonucun negatif olması durumunda izolasyonlarının sona ereceği, her iki durumda da kişilerin belirlenen günlerden önce semptom göstermeleri halinde, semptomun başladığı gün PCR yaptırmak zorunda oldukları da bildirildi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En Çok Yağış 8 Kg’la Pile’ye Düştü
En Çok Yağış 8 Kg’la Pile’ye Düştü
Örgütler Arazideki Çalışmanın Engellenmeye Çalışıldığını İddia Etti
Örgütler Arazideki Çalışmanın Engellenmeye Çalışıldığını İddia Etti
Sahte emlakçı iki kişiyi dolandırdı!
Sahte emlakçı iki kişiyi dolandırdı!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim