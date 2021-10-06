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Okullardaki pozitif vaka oranı yüzde 0,29

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullardaki koronavirüs vaka oranının yüzde 0,29 olduğunu ifade etti.

06 Ekim 2021 Çarşamba 19:21
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Okullardaki pozitif vaka oranı yüzde 0,29
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Haber Kıbrıs WEB TV’de yayınlanan ve Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Markaj’ adlı programa konuk oldu.

Amcaoğlu, okullardaki Koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, vakaların sürveyans raporlarının altında seyrettiğini bildirdi.

Okullardaki pozitif vaka oranının yüzde 0,29 olduğunu da aktaran Amcaoğlu, öğrencilerin test kuyruklarında beklememesi için antijen testlerin okullarda yapılması amacıyla girişimlerin sürdüğünü belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, pandemiden öğrencilerin ve ailelerin olumsuz etkilendiğine de işaret ederek, “Yüz yüze eğitimin başlaması, psikolojik, sosyolojik ve pedagojik anlamda önemliydi” dedi.

Özel okullardan devlet okullarına geçen öğrenciler olduğunu da belirten Amcaoğlu, “Yurt dışından gelenler de oluyor. Ortaöğretimde 26 ek derslik ve 800 fazladan kayıt yapıldı. Şubat ayında yeni okullar devreye girince, mevcut okulların üzerindeki baskı azalacak, seyreltilmiş eğitimden vazgeçilecek ve böylece birçok okulda daha tam zamanlı eğitim başlayacak” şeklinde konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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