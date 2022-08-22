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Okullardaki tamiratlar neden gecikiyor?

Okulların yıkılmasıyla ilgili basına yansıyan fotoğraflar ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, okullardaki tamiratların ihalelerin iptal olmasından dolayı geciktiğini ifade etti.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:16
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Okullardaki tamiratlar neden gecikiyor?


Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de yayınlanan ‘Manşet +’ programına katılarak, yeni eğitim- öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLAR, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NI YIPRATMAK ADINA PAYLAŞILIYOR"

Çavuşoğlu, "Okullarda düşen bir sıvanın bile manşet oluyor. Basına yansıyan fotoğraflar, farkındalığı artırmak için yapılıyor ancak bu manşetler Milli Eğitim Bakanlığı’nı yıpratmak adına yapılan şeylerdir” dedi.

Okullara 20 milyonluk harcama yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, 28 milyonluk bir harcama daha yapılacağını aktardı.

“OKULLARDA YAPILMASI GEREKEN TAMİRATLAR, İHALELERİN İPTAL OLMASINDAN DOLAYI GECİKİYOR"

Fiyat artışlarından dolayı müteahitlerin ihallelere katılmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Okullarda yapılması gereken tamiratlar, ihalelerin iptal olmasından dolayı gecikiyor" dedi.

141 milyon okul bakımları için bütçe ayrıldığını belirten Çavuşoğlu, "141 milyon ile okullar yapılacakken, dövizin artışı ile belirlenen bütçeyle sadece sınıf yapabiliyoruz" dedi.

Kendi hükümet dönemlerinde birçok okulda tamirat ve düzenleme yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, “Okullara birçok labaratuvar kazandırdık. Kazandırmaya da devam edeceğiz. Okullara Türkiye Cumhuriyeti’nin ve vatandaşın desteğiyle binlerce bilgisayar desteği sağladık” dedi.

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