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Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

25 Şubat 2022 Cuma 13:30
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Okullardaki vaka sayıları açıklandı
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı  bu hafta  toplam 800  öğrenci, 120 öğretmen ve11 personelin Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na okul idarelerinden gelen bilgilere göre 1646 öğrenci, 64 öğretmen ve 6 personel ise temaslı.

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,57

Covid-19 pozitif olan öğrencilerin 206’sı ilköğretim, 494’ü genel ortaöğretim, 100’ü ise mesleki teknik öğretimde.

Covid-19 pozitif öğretmenlerin ise 26’sı ilköğretim, 76’sı ortaöğretim, 18'i de teknik öğretimde.

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