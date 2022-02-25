Okullardaki vaka sayıları açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bu hafta toplam 800 öğrenci, 120 öğretmen ve11 personelin Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na okul idarelerinden gelen bilgilere göre 1646 öğrenci, 64 öğretmen ve 6 personel ise temaslı.

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 1,57

Covid-19 pozitif olan öğrencilerin 206’sı ilköğretim, 494’ü genel ortaöğretim, 100’ü ise mesleki teknik öğretimde.

Covid-19 pozitif öğretmenlerin ise 26’sı ilköğretim, 76’sı ortaöğretim, 18'i de teknik öğretimde.